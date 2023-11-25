167 مليار دينار أصول الشركات المدرجة في بورصة الكويت



«بيتك» في صدارة الشركات من حيث الأصول بـ 37.1 مليار دينار.. يليه «الوطني» بـ 36.8 ملياراً

20.9 مليار دينار أصول شركات قطاع الخدمات المالية.. في صدارتها «كيبكو» بـ 11.9 ملياراً

5.1 مليارات دينار موجودات «زين» مستحوذة على 76% من إجمالي أصول قطاع الاتصالات 7.3 مليارات دينار أصول قطاع الصناعة.. تتصدره «أجيليتي» بقيمة أصول تبلغ 3.7 مليارات

شريف حمديفي ظل تنامي الأرباح للشركات المدرجة في بورصة الكويت، رغم التحديات الإقليمية، بلغت قيمة الأصول لهذه الشركات بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 167 مليار دينار، إذ تمثل موجودات الشركة (الأصول بأنواعها) مجمل ما تملكه من أموال ثابتة أو منقولة ومالها من حقوق قبل الغير في فترة مالية معينة، والموجودات تمثل الضمان الحقيقي لدائني الشركة. ووفقا لإحصائية أعدتها «الأنباء»، فإن قطاع البنوك استحوذ على 71% من القيمة الإجمالية بقيمة أصول بلغت 119.2 مليار دينار، وجاء بيت التمويل الكويتي «بيتك» في الصدارة بقيمة أصول تقدر بـ 37.1 مليار دينار تشكل 22.2% من الإجمالي، وذلك بعد استحواذه على بنك المتحد البحريني العام الماضي، وما تبعه من استحواذ إلزامي على بنك المتحد الكويتي في مايو الماضي.. وفيما يلي التفاصيل:٭ جاء في المركز الثاني من حيث الأعلى قيمة للأصول بنك الكويت الوطني بـ 36.8 مليار دينار تشكل 22% من الإجمالي البالغ 167 مليار دينار.٭ فيما حل قطاع الخدمات المالية (شركات الاستثمار) في المرتبة الثانية بعد قطاع البنوك من حيث الأعلى قيمة للأصول، وذلك بـ 20.9 مليار دينار، وجاءت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» في صدارة القطاع بقيمة أصول 11.9 مليار دينار تشكل 57% من قيمة أصول القطاع ونحو 7.1% من الإجمالي بشكل عام.٭ في المرتبة الثالثة جاء قطاع الصناعة بقيمة أصول 7.3 مليارات دينار تشكل 4.4% من الإجمالي، وتصدرت شركة أجيليتي بقيمة أصول 3.7 مليارات دينار تشكل 50.6% من أجمالي أصول القطاع وبنسبة 2.2% من الإجمالي.٭ رابعا، حل قطاع الاتصالات بقيمة أصول 6.7 مليارات دينار، وحلت شركة زين في الصدارة بقيمة أصول 5.1 مليارات دينار تشكل 76% من قيمة أصول القطاع و3% من إجمالي قيمة أصول الشركات المدرجة.٭ خامسا، جاء قطاع العقار بأصول تقدر قيمتها بـ 6.3 مليارات دينار، وتصدرت شركة المباني بـ 1.2 مليار دينار تشكل 19% من أصول القطاع و0.7% من الإجمالي البالغ 167 مليار دينار.٭ وحل قطاع التأمين في المرتبة السادسة بإجمالي أصول 2.2 مليار دينار، وحلت مجموعة الخليج للتأمين بصدارة القطاع بـ 1.2 مليار دينار بنسبة 54% من أصول القطاع.٭ في الترتيب السابع جاء قطاع الخدمات الاستهلاكية بـ 1.6 مليار دينار، وتصدر القطاع مركز سلطان بـ 301 مليون دينار تشكل 18.8%.٭ شكل إجمالي 6 قطاعات أخرى أقل من مليار دينار كما يظهر من الجدول المرفق، بقيم تتراوح بين 793 مليون دينار إلى 13.4 مليون دينار.