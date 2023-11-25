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توشيبا تحدث 3 وحدات بخارية في الزور بـ 10 14 ملايين دينار

11/25/2023 11:01:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
علمت «الأنباء» أن شركة توشيبا ستتولى عمليات تحديث وتطوير نظام التحكم لـ 3 وحدات بخارية في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه.
وتفصيلياً، وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على التعاقد بالأمر المباشر لتحديث وتطوير نظام التحكم لـ 3 وحدات بخارية في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه مع شركة توشيبا باور سيستمز الكويت لمدة 3 سنوات بـ 10.14 ملايين دينار.

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