توشيبا تحدث 3 وحدات بخارية في الزور بـ 10 14 ملايين دينار

(MENAFN
- Al-Anbaa) علي إبراهيم
علمت «الأنباء» أن شركة توشيبا ستتولى عمليات تحديث وتطوير نظام التحكم لـ 3 وحدات بخارية في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه.
وتفصيلياً، وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة على التعاقد بالأمر المباشر لتحديث وتطوير نظام التحكم لـ 3 وحدات بخارية في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه مع شركة توشيبا باور سيستمز الكويت لمدة 3 سنوات بـ 10.14 ملايين دينار.
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