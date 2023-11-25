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التجارة تطور نظام الشكاوى والمقترحات المتداولة على وسائل التواصل

11/25/2023 11:01:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
تعمل وزارة التجارة والصناعة بصورة دؤوبة على تطوير أعمال الرقابة التجارية وحماية المستهلك، تحقيقا لأفضل الممارسات الرقابية التي تضمن من خلالها رقابة فاعلة تحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة في المعاملات التجارية اليومية.
وسعيا نحو أفضل الممارسات في الأسواق، وكذلك لا تغفل ما يقترحه المواطنون على شبكات التواصل من أفكار تلبي تطلعاتهم، إذ تعمل الوزارة على ممارسة بشأن تطوير وتجديد تراخيص متابعة الشكاوى والاقتراحات المتداولة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
وفي سياق متصل، تطرح «التجارة» اليوم ممارسة متخصصة بتطوير وصيانة بوابة الرقابة التجارية «منصة الرقابة المشتركة»، يأتي ذلك إلى جانب منصة أخرى متخصصة بتراخيص «الأعياد الوطنية»، كما تطرح «التجارة» ممارسة أخرى اليوم بشأن تجديد تراخيص نظام مراقبة عمليات التفتيش ومتابعة أداء المفتش.

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