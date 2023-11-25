التجارة تطور نظام الشكاوى والمقترحات المتداولة على وسائل التواصل

(MENAFN
- Al-Anbaa) علي إبراهيم
تعمل وزارة التجارة والصناعة بصورة دؤوبة على تطوير أعمال الرقابة التجارية وحماية المستهلك، تحقيقا لأفضل الممارسات الرقابية التي تضمن من خلالها رقابة فاعلة تحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة في المعاملات التجارية اليومية.
وسعيا نحو أفضل الممارسات في الأسواق، وكذلك لا تغفل ما يقترحه المواطنون على شبكات التواصل من أفكار تلبي تطلعاتهم، إذ تعمل الوزارة على ممارسة بشأن تطوير وتجديد تراخيص متابعة الشكاوى والاقتراحات المتداولة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
وفي سياق متصل، تطرح «التجارة» اليوم ممارسة متخصصة بتطوير وصيانة بوابة الرقابة التجارية «منصة الرقابة المشتركة»، يأتي ذلك إلى جانب منصة أخرى متخصصة بتراخيص «الأعياد الوطنية»، كما تطرح «التجارة» ممارسة أخرى اليوم بشأن تجديد تراخيص نظام مراقبة عمليات التفتيش ومتابعة أداء المفتش.
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