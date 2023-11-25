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خالد الفالح 100 فرصة استثمارية بـ 20 مليار ريال شمال السعودية

11/25/2023 11:01:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن الربط اللوجستي مع الدول المجاورة شمالا كالعراق والأردن، مجال عظيم جدا للاستثمار وعامل جذب كبير.
وأضاف الفالح، خلال منتدى الحدود الشمالية للاستثمار الذي بدأ أعماله أمس بمدينة عرعر السعودية، أن هناك نحو 100 فرصة استثمارية جديدة في المنطقة، بقيمة 20 مليار ريال، بخلاف الفرص القائمة التي تقدر قيمتها بـ 80 مليار ريال، مؤكدا أن المملكة لديها مشروع سينقلها لتصبح ثالث منتج للفوسفات في العالم.
وقال الوزير إن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية السعودية تدرس ربط المناطق الحدودية والحرة مع الدول المجاورة. ونأمل أن تكون المنطقة الحدودية مع ‫العراق‬، أول منطقة اقتصادية حرة مع دولة مجاورة من دون ضرائب أو رسوم أو تأشيرات دخول لخدمة المستثمرين في البلدين.
وتستهدف المملكة استثمارات بأكثر من 3 تريليونات دولار في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعدين، خلال 3 سنوات وفقا لتصريحات سابقة لوزارة الاستثمار السعودية في مطلع 2022.
ويجري الآن العمل على مشروع جديد للفوسفات بتكلفة 33 مليار ريال، سيضاعف طاقة المملكة لتصبح ثالث منتج للفوسفات في العالم، بحسب الفالح الذي أشار إلى أن المملكة لن تكتفي بتحويل الفوسفات إلى أسمدة فقط، بل ستحوله إلى منتجات كيميائية متقدمة.
وأشار الفالح إلى أن هيئة المدن الاقتصادية السعودية، تدرس ربط المناطق الحدودية والمناطق الحرة مع الدول المجاورة، حيث أبدى أمله أن تكون المنطقة الحدودية مع العراق في عرعر أول منطقة اقتصادية حرة مع دولة مجاورة من دون ضرائب أو رسوم أو تأشيرات دخول لخدمة المستثمرين في البلدين.
وتضم منطقة الحدود الشمالية السعودية 25% من الثروة التعدينية في المملكة، بقيمة إجمالية 1.2 تريليون ريال، بحسب نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر، كما تضم منطقة الحدود الشمالية السعودية نحو 7% من مخزون الفوسفات العالمي، ويبلغ حجم الاستثمار فيه نحو 85 مليار ريال على مرحلتين.
وتتضمن المنطقة الحدودية الشمالية إمكانات ضخمة لإنتاج الطاقة المتجددة، خاصة في ظل الطلب الأوروبي والعالمي لاستيراد المنتجات الخضراء ذات الكثافة الكربونية المنخفضة، بالإضافة إلى إمكانية تصدير الكهرباء إلى دول الجوار مثل العراق بتكلفة منخفضة جدا، وذلك وفقا لوزير الاستثمار السعودي.
ويجري العمل على إنشاء منطقة لوجستية في مدينة عرعر، وستقوم الدولة بدعم المستثمرين عبر منح الأراضي وتوفير التمويل اللازم بتسهيلات لمدة 20 عاما لخدمة المصدرين والمستفيدين في المملكة والعراق، بحسب ماجد القصبي، وزير التجارة في الجلسة الوزارية اليوم.
وتستثمر المملكة نحو 150 مليار ريال في قطاع المياه، بحسب عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، الذي أكد في الجلسة الوزارية امس أن الحكومة تهدف إلى إعادة تدوير 95% من النفايات خلال الفترة المقبلة بما يخلق فرص بمئات المليارات.
وتتضمن استراتيجية المياه التي تتبناها السعودية أكثر من 65 مبادرة واستثمارات في حدود 20 مليار دولار خلال السنوات الثماني المقبلة، بحسب بيانات وزارة البيئة والمياه والزراعة.

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