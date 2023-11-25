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الذكاء الاصطناعي سيسمح بالعمل 3 أيام أسبوعيا فقط!

11/25/2023 11:01:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشف الملياردير الأميركي بيل غيتس عن إمكانية العمل ثلاثة أيام فقط في الأسبوع بفضل الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي تجري كبرى الشركات حول العالم وبعض الدول تجارب لخفض عدد أيام العمل الأسبوعية إلى أربعة بدلا من خمسة أيام. وذكر المؤسس المشارك لشركة البرمجيات «مايكروسوفت» في بودكاست What Now «على المدى القريب، تعد مكاسب الإنتاجية التي نجنيها من الذكاء الاصطناعي مثيرة للغاية، إنها تتولى جزءا من العمل الشاق».
ووسط مخاوف من أن البشرية ستكافح للتنافس ضد أجهزة الكمبيوتر مما يؤدي إلى البطالة الجماعية، يتنبأ غيتس بأنه «يمكن للآلات أن تصنع كل الطعام والأشياء، ولا يتعين علينا أن نعمل بجد»، وفق ما نقلته مجلة «فورتشن».
ويعتقد غيتس أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستوفر فرصة للعاملين لتقليص جهودهم. على الرغم من أن العديد من القادة ينظرون إلى زيادة الكفاءة على أنها فرصة لتحقيق أقصى استفادة من موظفيهم.
وقال غيتس «إذا وصلت في نهاية المطاف إلى مجتمع لا يتعين عليه سوى العمل ثلاثة أيام في الأسبوع، فربما يكون هذا أمرا جيدا.. وإذا قمت بتحرير العمالة البشرية، فيمكنك مساعدة كبار السن بصورة أفضل، وتقليص حجم الفصول الدراسية، لأنه لايزال هناك طلب على العمالة للقيام بأمور جيدة، وإذا حققت كل ذلك سيكون لديك الكثير من وقت الفراغ، وسيتعين عليك معرفة ما يجب فعله خلاله.. إذا نظرت للصورة من بعيد تجد أن الغرض من الحياة ليس مجرد القيام بالوظائف».
وذكر أنه على المدى القريب تعد المكاسب الإنتاجية التي تحصل عليها من الذكاء الاصطناعي مثيرة للغاية، ومؤخرا ردد جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان، أن الجيل القادم من العمال لن يحصل إلا على 3.5 أيام عمل في الأسبوع وهذا سيوفر له حتى 100 يوم بسبب التكنولوجيا.
وكما أن إيلون ماسك مالك شركتي «تسلا» و«إكس» يعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيقضي على الحاجة إلى العمل على الإطلاق ويخلق دخلا عالميا مرتفعا، وفي الوقت نفسه، قدر بنك الاستثمار غولدمان ساكس أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل محل ما يعادل 300 مليون وظيفة بدوام كامل على مستوى العالم في السنوات المقبلة.

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