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13 2 تريليون دولار قيمة واردات أكبر 10 دول بالعالم

11/25/2023 11:01:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعد الولايات المتحدة أكبر الدول المستوردة للسلع في العالم مع واردات بقيمة 3.4 تريليون دولار في عام 2022، بارتفاع سنوي 15%، وذلك رغم ارتفاع التضخم وعدم اليقين الاقتصادي.، وتلتها الصين في المركز الثاني بقيمة واردات 2.7 تريليون دولار، على الرغم من تباطؤ النمو في العام الماضي، وتعد تايوان شريكتها التجارية الأكبر فيما يتعلق بالواردات، إذ تعد مزودا رئيسيا للمنتجات الإلكترونية بما يشمل أشباه الموصلات.
وحسب بيانات منظمة التجارة العالمية، فقد بلغت واردت أكبر 10 دول مستوردة في العالم نحو 13.2 تريليون دولار خلال عام 2022، فيما ارتفعت قيمة الواردات العالمية في العام الماضي بنسبة 13% إلى 25.6 تريليون دولار، أو ما يعادل حجم الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وشكلت أول عشر دول مستوردة أكثر من نصف الواردات العالمية.
وجاءت ألمانيا في المرتبة الثالثة، ولكن بشكل عام يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد للمنتجات الزراعية والوقود والتعدين والسيارات على مستوى العالم، هذا وتتوقع منظمة التجارة العالمية تقلص أحجام الواردات بنسبة تصل إلى 1.2% في جميع أنحاء أميركا الشمالية والجنوبية وآسيا وأوروبا.
وحلت هولندا في المركز الرابع بحجم واردات بلغ 899 مليار دولار بارتفاع سنوي نسبته 19%، تلتها اليابان بالمركز الخامس بقيمة واردات بلغت 897 مليار دولار وبنمو سنوي 17%، وفي المركز السادس جاءت المملكة المتحدة بحجم واردات بلغ 824 مليار دولار وبنمو سنوي 19%، ثم فرنسا بواردات بلغت 818 مليار دولار وبنمو سنوي 14%.
وفي المركز الثامن جاءت كوريا الجنوبية بحجم واردات بلغت 731 مليار دولار وبنمو سنوي 19%، وتاسعا حلت الهند بحجم واردات بلغت 723 مليار دولار بنمو سنوي 26%، وأخيرا في المركز العاشر حلت إيطاليا بحجم واردات بلغت 689 مليار دولار وبنمو سنوي 22%.

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