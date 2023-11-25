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الكويت للتأمين تطلق حملتها لبرنامج ضمان استمرار الدخل

11/25/2023 11:01:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • سامي شريف: الشركة تسعى إلى تقديم منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات عملائها بما يتناسب مع نمط حياتهم العصري


أطلقت شركة الكويت للتأمين حملتها التسويقية باسم «لحظاتهم تستمر للأبد» لبرنامج «ضمان استمرار الدخل».
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة الكويت للتأمين سامي شريف: «تم تصميم برنامج ضمان استمرار الدخل بشكل مبسط جدا لحماية دخل المؤمن عليه واستمراره لعائلته في حال حدوث مكروه لا قدر الله مثل العجز الكلي الدائم أو الوفاة الناتجين عن مرض أو حادث خلال فترة سريان مفعول الوثيقة، حيث تلتزم الشركة باستمرار دفع الراتب الشهري لعدد محدد من الأشهر المتفق عليها في الوثيقة حتى يضمن استمرار المستوى المعيشي لأسرته».
وأضاف شريف: «شركة الكويت للتأمين تدرك جيدا أنه لا يمكنها رد قضاء الله ومشيئته ولكن يمكنها تعويض الضرر المادي عن المصاب الذي ألم بعائلة المؤمن عليه، لذا تم تصميم برنامج ضمان استمرار الدخل ليترك لنا عميلنا إدارة المخاطر المحتملة».
واختتم قائلا: «تسعى الشركة إلى تقديم منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات عملائها بما يتناسب مع نمط حياتهم العصري».

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