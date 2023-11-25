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الشال سقف الإنفاق العام بالكويت سيبلغ 27 8 مليار دينار في 2025/2024

11/25/2023 11:01:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير الشال الأسبوعي، إن إيرادات النفط تمول نحو 90% من نفقات الموازنة العامة للكويت، وقد تكون النسبة أعلى لو التزمت الحكومة بسداد مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أولا بأول، وقد ترتفع أيضا لو احتسبت بنود إنفاق من خارج الموازنة.
وأشار التقرير إلى أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2020/2021 بلغ نحو 43.7 دولارا، وفي صيف عام 2020 صرح وزير المالية حينها بأنه قد يعجز عن سداد الرواتب والأجور، وبلغ معدل سعر البرميل نحو 80.1 دولارا في السنة المالية 2021/2022 بعد انحسار قيود كورونا.
وفي فبراير 2022 اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية ما أدى إلى بلوغ معدل سعر البرميل إلى نحو 94.2 دولارا بسبب علاوة المخاطر، وحققت السنة المالية 2022/2023 فائض، وتم نسيان كل العجوزات المالية العامة لـ 7 سنوات متصلة قبلها.
ورغم انخفاض معدل سعر برميل النفط الكويتي في أواخر السنة المالية الفائتة واستمرار الانخفاض للسنة المالية الحالية ما أدى إلى بلوغه 85.8 دولارا لما مضى من السنة المالية (1 أبريل 2023 إلى 22 نوفمبر 2023)، إلا أن تقديرات النفقات العامة للسنة المالية 2023/2024 بلغت مستوى قياسي بحدود 26.3 مليار دينار.
ليس ذلك فقط، ولكن أصبح الثابت منها مرتفع جدا ولا مقابل له في أي من دول العالم، فنصيب النفقات الجارية بلغ نحو 90.5% ونصيب الرواتب والأجور والدعومات ضمنها بلغ نحو 79.3%.
وبينما يبلغ سعر التعادل للموازنة الحالية نحو 92.9 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبلغ سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة الحالية نحو 85.8 دولارا كما ذكرنا، أي بعجز عن سعر تعادل الموازنة بنحو 7.1 دولارات، واتجاه أسعار النفط منذ بداية السنة المالية الحالية إلى هبوط، إلا أن ذلك لم يوقف المقترحات الشعبوية وبأسبقية حكومية.
ويبدو أن هناك توافق لدى إدارتها العامة حول إضافة نفقات جارية كلفتها التقديرية بحدود 1.5 مليار دينار، ما يعني احتمال أن يبلغ عجز السنة المالية الحالية نحو 3.4 مليارات دينار بعد إضافة ربع هذا المبلغ إلى تقديرات النفقات العامة في الموازنة الحالية.
وقال تقرير الشال إن ما يفترض ان تعرفه الإدارة العامة لو كانت تهتم بمستقبل بلدها، أن عجز السنة المالية المقبلة 2024/2025 عند نفس مستوى النفقات العامة الحالي زائدا 1.5 مليار دينار أو الإضافة الجديدة، ما يعني نفقات بنحو 27.8 مليار دينار، ليبلغ العجز 6.1 مليارات دينار عند معدل متفائل لأسعار النفط بحدود 80 دولارا للبرميل، ويرتفع إلى 9 مليارات دينار عند معدل لأسعار النفط بحدود 70 دولارا.
وعند ذلك المستوى من أسعار النفط، سوف تصبح الرواتب والأجور والدعومات نحو 113% من حصيلة إيرادات الموازنة العامة، وأعلى من ذلك للنفقات الجارية، ومن دون احتساب تكلفة استيعاب ما بين 20 ألف إلى 25 ألف مواطن قادمين إلى سوق العمل.
أما المستقبل، فمخاطره غير محتملة، فالنفط يفقد من سعره بانحسار المخاطر الجيوسياسية، ويفقد من سعره بسبب مخاوف البيئة المعززة بالقوة التفاوضية غير المتكافئة بين مستهلكين يدافعون عنها بالحق والباطل، ومنتجين.
ولفت الشال إلى أن الكويت تفقد من صافي حصيلة صادرات النفط نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاجه، ونتيجة ارتفاع مستوى الاستهلاك المحلي، وتفقد جزءا من نصيبها في إنتاجه ضمن أوپيك بسبب خفض الإنتاج لدعم الأسعار. بينما يأكل التضخم جزءا من قيمة صادراته، ويؤدي ارتفاع عدد السكان واحتياجاتهم ونحو 25 ألف مواطن قادم جديد كل سنة إلى سوق العمل إلى ضرورة زيادة مستوى النفقات العامة بشكل مستمر.
وختم «الشال»، بالقول: «سيناريو مصائب المستقبل القريب مبسط إلى أقصى درجة، ما لا نفهمه هو ما إذا كان مسار المالية العامة بمخاطره الحتمية التي سوف يدفع ثمنها في المستقبل نحو 99% من مواطني البلد غائب عن مخيلة مسؤوليه».

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