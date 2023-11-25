خليفة الياقوت القطاع الخاص قادر على تقديم الحلول التنموية والسريعة



خالد مهدي: الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى وضع تشريعات وقوانين منظمة لعمل هذا القطاع الحيوي المهم صالح السلمي: المنتدى يأتي في ظل أهمية متزايدة لبناء جسور تعاون بين قطاعي الاستثمار والقانون



رباب الجوهري

قال الشريك المدير في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية المحامي خليفة الياقوت إن المنتدى القانوني والتجاري في نسخته السابعة، يتناول العديد من القضايا التي تهم جميع الشرائح العاملة في بيئة الأعمال من مستثمرين ومشرعين وقانونيين.

ولفت الياقوت خلال كلمته بافتتاح المنتدى إلى أن التواجد الحكومي ممثلا بالأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية يعكس الاهتمام الحكومي المتزايد بالاستماع للرؤى القانونية والتشريعية التي يطرحها القطاع الخاص والاحتياجات القانونية والتشريعية اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل في الاقتصاد.

وأضاف ان الاستماع لوجهات نظر القطاع الخاص من الحكومة أمر مهم كون القطاع الخاص هو القادر على ترجمة الواقع العملي والحلول الصحيحة والسريعة دون مبالغة أو حلول نظرية، مشيرا إلى التغيرات الكبيرة التي شهدتها التشريعات والقوانين المختلفة من بينها قانون الإفلاس وغيره من القوانين ذات الصلة بالواقع الاقتصادي، إلا أن عجلة التنفيذ لاتزال بطيئة.

مستوى الطموح

وقال الياقوت: «نحن اليوم في أمس الحاجة إلى تشريعات وقوانين تليق بالكويت وطموحاتها التنموية، حيث إن لديها الإمكانات الكفيلة بوضعها على خارطة أفضل الدول الجاذبة للاستثمار على المستوى العالمي، كما أنها بحاجة إلى تنويع مصادر الدخل من خلال جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة».

وأشار إلى أنه في ظل ظروف إقليمية متغيرة، نحن بحاجة إلى جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى الكويت لتحقيق هذا التنوع المطلوب.

وبين أن المنتدى يطرح العديد من الموضوعات المستقبلية التي يمكن أن تحدث ولها آثار وتبعات على الوضع الاقتصادي، وعلينا تدارك وتلافي تلك التبعات، والتي على رأسها الذكاء الاصطناعي ويجب وجود تشريعات وقوانين تعالج التداعيات الناجمة عن استخدامها، مبينا أن جميع الجوانب بقطاعي الذكاء الاصطناعي والمقاولات سيكون محورا مهما للمناقشة.

بيئة استثمارية

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «ليكيس نيكسيس» إيريك بوليت مايس أن شركته تهتم بشكل كبير بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالعمل الاقتصادي في الكويت بالتعاون مع شريكها مجموعة الياقوت والفوزان القانونية، حيث يتم طرح العديد من الحلول للمشكلات التي تواجه عملاءها وتقديم حلول تشريعية وقانونية للعديد من القضايا والتحديات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والتي تهم شريحة كبيرة وواسعة تعمل في القطاع الاقتصادي. وبين أن حلول «ليكسيس نيكسيس» تستهدف تعزيز البيئة الاستثمارية داخل الكويت.

تطوير التشريعات

بدوره، أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي إلى أن استمرارية المنتدى القانوني والتجاري تعكس الأهمية المتزايدة للقوانين الاقتصادية والتجارية ونحن على أعتاب الثورة الصناعية الخامسة، وهو ما يعزز تطوير التشريعات والقوانين لتتناسب مع احتياجات بيئة الأعمال وتلبية احتياجات الأفراد والشركات لتطوير التشريعات في الكويت وبما يسهم في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035.

وقال إن رؤية 2035 ترتكز على قيادة القطاع الخاص، ومازلنا في منتصف الطريق وهناك الكثير من التحديات نحو إتمام تلك الرؤية، بالإضافة إلى أن جزءا كبيرا من الرؤية ترتكز على بناء منظومة ممكنة للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن الاقتصاد يتحكم في جزء كبير منه القطاع العام، الأمر الذي يتطلب تغييرا في الدور الحكومي ليكون صانعا للسياسات ومراقبا للعمل الاقتصادي، تاركا البيئة التشغيلية والأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص.

وأوضح أن القطاع الحكومي سيكون معيقا ما لم يتغير دوره، حيث إن البيئة التشغيلية والاقتصادية تكون بيد القطاع الخاص. وذكر ان هناك بعض المبادرات التي انطلقت منذ عام 2010، وان هناك دورا متزايدا من جمعيات النفع العام والشركات القانونية وغيرها من منظمات المجتمع المدني.

ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى تشريعات وقوانين منظمة لعمل هذا القطاع الحيوي المهم، من أجل سد الفجوات التي يجب معالجتها لتحقيق الرؤية الاقتصادية والتنموية المطلوبة. وهناك دور متزايد لمثل تلك المنتديات لوضع تشريعات وقوانين منظمة لما ينتج من تطبيق الثورة الصناعية الرابعة ودعم القطاع الخاص.

أهمية متزايدة

من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي إلى أهمية المنتدى القانوني والتجاري السابع في الارتقاء بالقوانين والتشريعات الاقتصادية التي تعزز التطور الاقتصادي والاستثماري.

وأضاف ان المنتدى يأتي في ظل الأهمية المتزايدة نحو بناء جسور التعاون بين قطاعي الاستثمار والقانون، اللذين يلعبان دورا حاسما في تحقيق النجاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، موضحا أن التفاعل الإيجابي بين هذين القطاعين يمثل الأساس الذي يسهم في تهيئة البيئة المثلى للاستثمارات وتشجيع المشاريع الابتكارية.

وتابع: «نعيش حاليا في عالم تحكمه السرعة والتي تتطلب منا التأقلم مع المتغيرات العديدة، الأمر الذي يتطلب منا العمل الجاد والمستمر للمضي قدما واللحاق بمسيرة الدول المجاورة، مضيفا أن الخطوة الأولى في هذا المسار تتمثل في بناء وتطوير المدن المستقبلية والبنية التحتية اللازمة لنمو الاقتصاد».

وأضاف قائلا: «أخذنا على عاتقنا مهمة جعل أسواقنا الناشئة قبلة للمستثمرين مع ما تحمله من قيمة مضافة في النمو والتطور المستدام. مما يدفعنا نحو إعطاء العناية اللازمة للبيئة القانونية الجاذبة للاستثمار الأجنبي بما تمثله من قاعدة فولاذية في عملية استقطاب الاستثمارات الأجنبية».

وبين أن توجيه الاستثمار الأجنبي إلى الكويت يعد مساهمة فعالة في تنويع مصادر الدخل الوطني، الأمر الذي يشكل دعما مهما لتطوير قطاعات متعددة مثل الصناعة والتكنولوجيا، مما يعكس ضرورة تحسين البنية التحتية، ويتيح ذلك إيجاد فرص عمل جديدة، ورفع مستوى المعيشة، وتعزيز التقدم في باقي القطاعات.

ومع ذلك، يواجه هذا السيناريو الاقتصادي تحديات من خطر التعثر، نتيجة لعدم وجود قوانين وأنظمة وسياسات استثمار واضحة وصلبة والتي من الممكن أن تعيق دخول المستثمرين.

وأوضح أنه يجب علينا وضع نصب أعيننا كويت جديدة متطورة، غنية بالمعرفة والعلوم المتقدمة، قادرة على استقطاب رواد الأعمال ونقطة انطلاق المبدعين، وصرح قانوني للتشريعات والقوانين.

ثورة تشريعية

من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية لقطاع الشركات المهنية مشعل الخنة أن البيئة التشريعية في الكويت فرصة لثورة تشريعية وقانونية، خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي الذي بات أمرا على جانب كبير من الأهمية باعتباره ثورة تكنولوجية كبيرة ومتزايدة وتعالج الكثير من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الإقليمي والعالمي.

ومن بين الأمور التي يجب معالجتها وتطويرها ما يتعلق بنقل رؤوس الأموال بسهولة ويسر، مبينا أن تصنيف الكويت عال بين دول العالم على المستوى التشريعي.

وأشار إلى أهمية فض المنازعات بشكل سريع وهو ما ينعكس إيجابا على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث إن طول المدة في فض المنازعات يمثل أحد التحديات التي تواجه العاملين في القطاع الاقتصادي، لافتا إلى أن وضع آلية متكاملة وشاملة في هذا الخصوص أمر على جانب كبير من الأهمية.عقود البناءبدوره، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي إن عقود البناء في الكويت ضخمة على مستوى الكويت وتحتاج إلى سهولة في التعامل عند حدوث منازعات تنشأ بين الأطراف من خلال تشريعات وقوانين تراعي التطورات التي تحدث على تلك العقود.وبين العوضي في مداخلته خلال فعاليات الجلسة الأولى من الملتقى، أن حجم عقود البناء في القطاع الحكومي في عام 2018 بلغت 38 مليار دولار وهي قيمة تعادل ميزانيات دول صغيرة، مشيرا إلى أن 10 شركات استحوذت على 18 مليارا من إجمالي تلك العقود.وأوضح أن سوق البناء في الكويت كبير ويحتاج إلى شركات مقاولات وحجم هذا السوق كبير ويحتاج إلى بيئة تشريعية وقوانين جاذبة تكون عملية وقابلة للتطبيق.