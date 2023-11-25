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الذهب يتجاوز 2000 دولار مستفيدا من ضعف الدولار

11/25/2023 11:01:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صعدت أسعار الذهب للارتفاع عند تسوية تعاملات الجمعة، ليسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع تزايد رهانات المحللين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، ما أدى إلى انخفاض الدولار. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.56% إلى 2002.85 دولار للأونصة، فيما زاد المعدن الأصفر 1.15% هذا الأسبوع، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2003 دولار للأونصة، فيما سجلت مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9%.
وسجل مؤشر الدولار ثاني انخفاض أسبوعي متراجعا 0.5%، ما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وقلصت الأسواق حجم توقعاتها لتخفيض أسعار الفائدة في عام 2024 بعد أن أظهرت بيانات أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.
ومع ذلك، فإن بيانات الوظائف التي جاءت أقوى من المتوقع لم تغير وجهة النظر التي ترى أن سوق العمل تتباطأ في الولايات المتحدة وسط أسعار الفائدة المرتفعة، ويتوقع المتعاملون على نطاق واسع أن يترك «المركزي» الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر، في حين يتوقعون بنسبة 26% تقريبا خفض الفائدة ربما في مارس على أقرب تقدير، وذلك وفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة «سي.إم.إي».

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