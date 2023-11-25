عملات مشفرة حلال مصطلحات تغزو قطاع التمويل الإسلامي!



«موديز» تتوقع استقرار حجم إصدار الصكوك العالمية عند مستوى 175 مليار دولار خلال العام الحالي 3 تريليونات دولار القيمة السوقية لقطاع التمويل الإسلامي.. وستقفز إلى 3.7 تريليونات بحلول 2024



يشهد عالم المال والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا طلبا متزايدا على المنتجات الإسلامية، وتحديـدا في قطاعـــات الـ«بلوكتشين» والعملات المشفرة و«الويب 3».

ومن المتوقع أن ينمو قطاع التمويل الإسلامي العالمي بنحو 10% في الفترة ما بين 2023 و2024 على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي المرتقب، وذلك بعد أن سجلت نموا مماثلا في عام 2022 بقيادة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل رئيسي، وفقا لشركة التصنيف «ستاندرد آند بورز» العالمية.وقالت S&P، في تقرير سابق اطلعت عليه «العربية.نت»، إن القطاع واصل توسعه في عام 2022، حيث ارتفعت الأصول بنسبة 9.4% مقارنة مع 12.2% في عام 2021، مدعومة بنمو الأصول المصرفية وقطاع الصكوك.وفي حين أنه من المتوقع أن تنخفض أحجام الصكوك مرة أخرى في عام 2023، إلا أنها ستكون بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في عام 2022، مع توقعات أن تتجاوز الإصدارات الجديدة الصكوك المستحقة.وقالت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين، في تقرير بحثي مؤخرا، إنه من المتوقع أن «يستقر» إصدار الصكوك العالمية في نطاق 170 مليار دولار إلى 175 مليارا في عام 2023، بعد انخفاض بنسبة 10% في عام 2022 إلى 178 مليار دولار.وارتفع إجمالي حجم الصكوك والسندات في السعودية بنسبة 5.73% بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، إلى نحو 752.76 مليار ريال، مقارنة بنحو 711.94 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من 2022، وتستحوذ الصكوك والسندات المدرجة على النصيب الأكبر من الإجمالي بنحو 71.03%، وفقا لحسابات «العربية.نت» على بيانات تقرير سوق الدين الربعي.وشهد القطاع في المنطقة العديد من الإعلانات والصفقات في الفترة الأخيرة، حيث قام مكتب المراجعة الشرعية في البحرين مؤخرا باعتماد «EmplifAI»، أداة الثروة الإسلامية اللامركزية الإسلامية للنظام البيئي والتابعة لمحفظة الأصول الرقمية MRHB، من خلال اعتبارها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.وفي سبتمبر 2023، تم إطلاق عملة رقمية إسلامية رسمية Islamic Coin في كل من البورصات المركزية واللامركزية، مما يمثل علامة بارزة في التمويل الرقمي الإسلامي.في مقابلة خاصة مع «العربية.نت»، يقول رئيس مجلس إدارة شركة «مرحبا» خالد هولدار إن تقنية «الويب 3» و«بلوكتشين» هي بمنزلة تحول للاقتصاد العالمي وقطاع التمويل كما كانت الإنترنت قبل عقدين من الزمن. وبالتالي، من المهم الاستحواذ على حصة «استباقية» في هذه السوق المستقبلي كمبتكرين ومبدعين، ويجب أن تنشأ أنظمة بيئية تدعم المبادئ الأخلاقية والروحية من المجتمع.وأوضح أن مصطلح «الكريبتو الحلال» هو مجرد تقنية مثل «بلوكتشين» وهي عادة تعتبر «محايدة»، بينما الأصول أو الرموز هي التي تصنف إما بأنها حلال (مباح) أو حرام (محظور).ويشير «الكريبتو الحلال» إلى الأصول أو المنتجات الرقمية التي تتوافق مع المبادئ الإسلامية، «على سبيل المثال، لن تكون الرموز المميزة المرتبطة بالمقامرة أو المنتجات التي تدير أرباحا من الفائدة (الربا) متوافقة مع الشريعة الإسلامية».تبلغ القيمة السوقية لقطاع التمويل الإسلامي حوالي 3 تريليونات دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.69 تريليونات دولار بحلول نهاية 2024، بحسب تصريحات خاصة لـ «العربية.نت» من قبل المؤسس المشارك لـ Islamic Coin محمد الكاف الهاشمي، استنادا إلى تقرير لـ «البنك الإسلامي للتنمية».وتعتبر «إسلاميك كوين» أول عملة رقمية إسلامية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية في سوق العملات المشفرة.وأضاف «هذه التوقعات واعدة جدا. المسلمون دقيقون للغاية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمال. أعلم انه عندما يتعلق الأمر بالأمور المالية، فإنهم حذرون. بحال اعتمد 3 إلى 4% فقط من المجتمع الإسلامي العملة الرقمية المتوافقة مع الشريعة، فهذا سيجعلنا المشروع رقم واحد والعملة رقم واحد في السوق».