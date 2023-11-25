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التجاري نظم حملة توعوية صحية لموظفيه

11/25/2023 11:01:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بمناسبة شهر التوعية بصحة الرجل الذي يصادف شهر نوفمبر من كل عام وضمن جهوده التوعوية المستمرة لمكافحة السرطان وحفاظا على الصحة العامة للرجال ونشر التوعية بمرض سرطان البروستاتا وطرق الوقاية منه، استضاف البنك التجاري الكويتي فريق عمل مستشفى المواساة لإجراء فحوصات طبية تتضمن قياس ضغط الدم والسكر بغرض تحسين نوعية وأسلوب الحياة واتباع حمية صحية مناسبة للمحافظة على الصحة العامة. وبالإضافة إلى ذلك، استضاف البنك كافيه «Bloom & Co» في مبناه الرئيسي على مدى يومين.
وقد جرى استضافة فريق مستشفى المواساة بهدف رفع مستوى الوعي وتشجيع الموظفين على اتباع أسلوب حياة صحية، إيمانا منه بأهمية توفير الرعاية الصحية للموظفين. هذا، وقد عمل الفريق المشارك على توعية الموظفين بخطورة الأمراض المزمنة، وكيفية العمل على تفاديها باتباع الإرشادات الطبية السليمة، متمنين لجميع موظفي «التجاري» دوام الصحة والعافية.
وبهذه المناسبة، قال مدير أول - قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري يوسف محسن، بأن هذه الفعالية أتت حرصا من إدارة البنك على توفير مزيدا من العناية بالكوادر البشرية، مشيدا بتجاوب واستحسان الموظفين لهذه الفعالية، حيث يسعى البنك إلى تنظيم الأنشطة والفعاليات المتعددة والرامية إلى تعزيز الوعي الصحي وتشجيع السلوكيات والعادات الصحية السليمة للموظفين تأكيدا بأن الوقاية خير من العلاج.
وفي سياق آخر، كان موظفو البنك على موعد مع كافيه «Bloom & Co» وهو أحد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث حرص الموظفون على تناول القهوة المميزة التي أعدها الفريق القائم على هذا الكافيه أثناء استضافة البنك لهم في مبناه الرئيسي تشجيعا من البنك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي ختام الفعالية، توجه يوسف محسن بالشكر من فريق عمل المستشفى على جهودهم وتعاونهم مع الموظفين وأيضا فريق عمل الكافية على مدى يومين لتوفير خصومات مميزة للموظفين، مؤكدا استمرار البنك التجاري في التعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة التي تعمل على توعية موظفيه بأهمية المحافظة على صحتهم وإجراء الفحوص الدورية لهم.

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