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بيتك أول بنك بالكويت يطلق جهاز D-POS المتنقل لفتح الحسابات للعملاء بشكل فوري

11/25/2023 11:01:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استمرارا لريادته في تقديم الخدمات والحلول المصرفية الرقمية المبتكرة التي تفوق توقعات العملاء وتلبي تطلعاتهم، طرح بيت التمويل الكويتي (بيتك) كأول بنك في الكويت، خدمة عصرية جديدة تتيح فتح حسابات مصرفية للعملاء الجدد بشكل فوري دون الحاجة لاستخدام المستندات الورقية.
والخدمة الجديدة، التي انفرد «بيتك» بإطلاقها، هي عبارة عن جهاز D-POS المتنقل وهو جهاز خاص بفتح الحسابات المصرفية بشكل فوري ابتكره «بيتك» بالتعاون مع شركة الفنتك K.A.S المتخصصة في حلول التحول الرقمي، حيث يقوم العميل من خلاله بإدخال بطاقته المدنية، والتوقيع على شاشة الجهاز، واتباع خطوات سهلة وبسيطة، ومن ثم سيكون قد أنشأ حسابا مصرفيا جاهزا للاستخدام، وستصله رسالة برقم الآيبان، وإيصالا خاصا يمكنه الاحتفاظ به.
وفي هذا السياق، قال مدير القنوات الالكترونية وإدارة النقد في «بيتك» مشعل مندني، إن الخدمة الجديدة تؤكد التزام «بيتك» بتبني أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الخدمات المالية لتحقيق الأفضل للعملاء ومنحهم تجربة مصرفية متميزة ضمن أعلى معايير الكفاءة والجودة. وأضاف مندني: «لأن (بيتك) قد طرح مسبقا خدمة الإصدار الفوري للبطاقة المصرفية بتقنية (Hybrid Solution) كأول بنك في الكويت، فيمكن للعميل بعد فتح الحساب بشكل فوري من خلال جهاز D-POS، ان يقوم بإصدار بطاقته المصرفية فوريا، كما يمكنه التسجيل في خدمات KFHonline، للتمتع بكامل الخدمات المصرفية الالكترونية.. هذا يعني فتح حساب مصرفي بشكل فوري وإصدار بطاقة بشكل فوري واستخدام خدمات الاونلاين بشكل فوري والتمتع بكل الخدمات المصرفية بدون أوراق.. كل اجراءات فتح الحساب تتم بشكل مباشر وسهل وسريع تماشيا مع شعار بيتك..«جيل جديد من الخدمات المصرفية السهلة»، وكذلك تماشيا مع مبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة من خلال تحويل العمليات الورقية الى رقمية».
وأوضح أن جهاز D-POS الخاص بفتح الحسابات المصرفية سيكون متوافرا في مختلف نقاط التواصل مع العملاء ونقاط تواجد فريق البيع المباشر وفي KFH Zone في ونتر وندرلاند، وكذلك في الفروع المصرفية، مما يسهل عملية فتح الحساب المصرفي للعملاء وكذلك يساهم في تبسيط الإجراءات الروتينية بشكل كبير على الموظفين.
وقال مندني: «بهذه الخدمات يؤكد (بيتك) أنه يقود التحول الرقمي وينقل الخدمات المصرفية الرقمية الى مستويات جديدة، كما يعزز ثقافة جديدة للعمليات المصرفية المعتمدة بشكل كامل على التكنولوجيا الحديثة والأجهزة ذاتية الخدمة، ما يرفع مستوى الخدمة ويمنح العميل تجربة مصرفية سهلة ومبتكرة». وأشار إلى أن «بيتك» يوفر للعملاء إمكانية الإصدار الفوري لبطاقة الصرف الآلي بعدة طرق، منها الخدمة الذاتية من خلال البطاقة المدنية أو من خلال الهواتف الذكية باستخدام الرمز التعريفي (QR Code). وقد طور«بيتك» مؤخرا خدمة الطباعة الفورية للبطاقات الائتمانية أو مسبقة الدفع.
يذكر أن «بيتك» يوفر باقة متكاملة من الخدمات المصرفية الرقمية التي أكدت ريادته وتفوقه في هذا المجال، حيث أطلق مؤخرا خدمة التحويل عن طريق ويسترن يونيون دون رسوم لفترة محدودة، بالإضافة الى طباعة البطاقات عبر أجهزة الصرف الآلي كأول بنك في الكويت، وتجاوبا مع تطورات الأجهزة الذكية، يوفر «بيتك» خدمة استخدام الساعات الذكية لإنجاز جميع المعاملات عبر أجهزة الصرف الآلي.
كما وفر «بيتك» خدمة طلب التمويل الشخصي «أونلاين»، والتحويلات المالية المحلية والخارجية، وإنشاء الودائع الاستثمارية، وفتح حساب الذهب، وبيع وشراء الذهب، وطلب دفتر شيكات، والطباعة الفورية لبطاقة السحب الآلي من خلال QR Code وإيداع الشيكات، ومتابعة المعاملات التمويلية ودفع الأقساط، والاطلاع على الخطط الاستثمارية، ومتابعة أرصدة الحسابات والودائع.

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