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بنك باركليز يلغي ألفي وظيفة لإنقاذ أرباحه وأسهمه

11/25/2023 11:01:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يستعد بنك باركليز، وهو أحد أكبر وأشهر بنوك بريطانيا، لإلغاء ما يصل إلى ألفي وظيفة في حملة لخفض التكاليف والإنفاق بقيمة مليار جنيه إسترليني (1.25 مليار دولار) تهدف إلى تعزيز أرباح البنك.
وقال تقرير نشرته جريدة «ديلي تليغراف» البريطانية، واطلعت عليه «العربية نت»، إنه من المرجح أن تؤثر خطط الاستغناء على الموظفين في بعض الإدارات مثل الشؤون القانونية والموارد البشرية والامتثال، بدلا من موظفي الفروع أو المصرفيين الاستثماريين الذين يتعاملون مع العملاء.
ومن شأن هذا التغيير أن يعزز حملة الرئيس التنفيذي لبنك باركليز سي إس فينكاتاكريشنان لخفض التكاليف وتلبية المطالب بتعزيز سعر سهم البنك المتدهور.
ويعرف القسم المتوقع استهدافه بالتخفيضات داخليا باسم «خدمات التنفيذ»، حيث بسبب عمليات الرقمنة أصبحت العديد من الأدوار زائدة عن المتطلبات، ويعمل لدى باركليز حاليا حوالي 87 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، منهم 44 ألف عامل في بريطانيا. وقد أشار فينكاتاكريشنان، المعروف باسم فينكات، إلى خطط لإعادة هيكلة فاتورة إنفاق البنك الشهر الماضي، لكنه فشل في توضيح الطبيعة الدقيقة لإجراءات خفض التكاليف. وقال في ذلك الوقت: «في كل جزء من البنك، هناك أشياء يمكننا القيام بها بشكل أفضل».
وانخفضت أسهم باركليز بنسبة 15% حتى الآن هذا العام بسبب انخفاض الأرباح، الأمر الذي أثار دعوات لفينكات للتحرك من أجل إنقاذ سعر السهم المتهاوي، وكان محللون ماليون في لندن توقعوا خفض التكاليف بما يتراوح بين 500 مليون جنيه إسترليني و1.5 مليار جنيه إسترليني.

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