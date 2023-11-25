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الخليج يطلق مكتبة رقمية لكل منتجاته وخدماته

11/25/2023 11:01:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن مساعيه المتواصلة نحو الريادة الرقمية في القطاع المصرفي، وتقديم أفضل الخدمات لعملائه، أعلن بنك الخليج عن إطلاق مكتبة رقمية، لتكون المرجع الأساسي المعتمد لمنتجات وخدمات البنك، وأحد أبرز معالم التحول الرقمي الشامل الذي يسعى البنك إلى تحقيقه في مختلف القطاعات والأعمال.
ويعد هذا المشروع أولى ثمرات مسابقة فكرتي للابتكار التي أطلقها البنك مطلع الجاري، حيث ستحل المكتبة الجديدة محل دليل منتجات وخدمات البنك، بصيغة رقمية ذات خصائص جديدة ومحسنة، تسهل أعمال الموظفين في الفروع، ومركز خدمة العملاء، والمبيعات المباشرة، وتمكنهم كذلك من توفير خدمة أفضل للعملاء. كما توفر هذه المكتبة لجميع موظفي بنك الخليج مواد تعليمية قيمة تماشيا مع استراتيجية التحول الرقمي لدى البنك.
وفي هذا الإطار، جددت رئيس وحدة التحول الرقمي والابتكار في بنك الخليج مي العويش شكرها لجميع الموظفين الذين تقدموا بأفكار وابتكارات إبداعية، وكذلك لفرق العمل المختلفة في البنك التي ساهمت في تطوير تلك الأفكار والمساعدة على خروجها إلى النور.
وقالت: «انطلاقا من حرص بنك الخليج على تحفيز الأفكار المبتكرة والإبداعية وتشجيعها، وترسيخ مكانته كبنك للمستقبل، أطلق نسخته الأولى من مسابقة فكرتي، والتي تهدف إلى تعزيز الابتكار بين الموظفين، مما يمنحهم الفرص لسماع صوتهم وتطبيق أفكارهم، وإحداث تغيير إيجابي وقيم للبنك والصناعة المصرفية والمجتمع ككل، وذلك تطبيقا لاستراتيجية البنك 2025، وتماشيا مع رؤية الكويت 2035، التي تركز على تبني التقنيات الذكية والرقمية وابتكار خدماتها لدفع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة».
وأشارت إلى أن البنك يسعى لإطلاق آفاق الابتكار بين الموظفين دون سقف يحد منها، حتى لو كانت أفكارا سابقة لأوانها، لافتة إلى أن وحدة التحول والرقمي والابتكار ستساعدهم على تطويرها وتدريبهم على تقديمها، بما يواكب طموحات العملاء ويساهم في تطوير خدمات مبتكرة للبنك يسهل الوصول إليها.
وأضافت: «يمتلك بنك الخليج ثروة بشرية كبيرة، ومجموعة متميزة من المواهب والخبرات في مختلف المجالات، تتسم بقدر عال من الكفاءة والمهنية، وعلينا الاستفادة من إمكاناتهم، ومساعداتهم على إطلاق العنان لأفكارهم وابتكاراتهم، مشيرة إلى أن تقديم أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء هدف جماعي لمختلف الإدارات والموظفين والمسؤولين في البنك».

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