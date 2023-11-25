رئيس وزراء تايلاند: 4 تايلانديين ضمن المفرج عنهم من غزة

قال رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، إن أربعة مواطنين تايلانديين أفرج عنهم ضمن الدفعة الثانية من الرهائن الذين أطلقت "حماس" سراحهم من قطاع غزة.

وأضاف في منشور على إكس بعد إطلاق سراح الرهائن في وقت متأخر، أمس السبت: "الجميع آمنون وفي المجمل صحتهم النفسية جيدة ويمكنهم الحديث على نحو طبيعي".

وتابع: "يرغبون في الاستحمام والاتصال بأقاربهم".

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