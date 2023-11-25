رئيس وزراء تايلاند: 4 تايلانديين ضمن المفرج عنهم من غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، إن أربعة مواطنين تايلانديين أفرج عنهم ضمن الدفعة الثانية من الرهائن الذين أطلقت "حماس" سراحهم من قطاع غزة.
وأضاف في منشور على إكس بعد إطلاق سراح الرهائن في وقت متأخر، أمس السبت: "الجميع آمنون وفي المجمل صحتهم النفسية جيدة ويمكنهم الحديث على نحو طبيعي".
وتابع: "يرغبون في الاستحمام والاتصال بأقاربهم".
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