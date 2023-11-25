إنفجارات ضخمة في جنين

إنفجارات ضخمة في جنين
التاريخ
11/25/2023 7:42:15 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - دوت اصوات
إنفجارات ضخمة في جنين، مساء اليوم السبت،
جراء استهداف المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال بعبوات ناسفة.
وقالت كتائب شهداء الأقصى إنها
استهدفت جيب عسكري لقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين بعبوة شديدة الانفجار ووقعت إصابات بداخل الجيب.
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