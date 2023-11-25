المحررة دويات: أعيش فرحا ممزوجا بالألم

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت الأسيرة المحررة شروق دويات، إنها تعيش فرحا كبيرا ولكنه ممزوج بالألم، ونترحم على شهداء غزة ونتمنى توقف الحرب.

وأضافت عبر الجزيرة، إن عملية الإفراج من قبل قوات الاحتلال ترافقت مع ضغط نفسي، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة داخل السجن كانت "مرحلة سيئة" من القمع والتجويع والتعطيش واكتظاظ كبير داخل السجن.

وقالت، إنه رغم مغادرتها السجن فإن لديها مخاوف على الأسيرات هناك بسبب القمع الشديد، كاشفة أن هناك أسيرات داخل السجن أعمارهن أقل من 18 وأصغرهن كان عمرها 12 سنة.



