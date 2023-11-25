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وسم (علاج إسراء بالاردن) يتصدر قائمة الاكثر تداولا

11/25/2023 7:42:15 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تصدر وسم (علاج إسراء بالاردن) قائمة الوسم الاكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن خلال الساعات الماضية.

ونشرت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ، مساء السبت ، أسماء الدفعة الثانية من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم السبت، وذلك ضمن بنود اتفاق الهدنة، وعددهم (39)، وكان على رأس هذه القائمة الاسيرة المقدسية اسراء رياض جميل جعابيص.

وتعتبر جعابيص إحدى أيقونات السيدات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية ، بعد ان قضت في سجون الاحتلال ما يزيد عن 8 أعوام.

إسراء جعابيص، من منطقة جبل المكبر في القدس وتبلغ من العمر 37 عاماً، كانت متزوجة ولديها طفل واحد "معتصم"، عندما اعتقلت كان يبلغ من العمر قرابة 4 أعوام فقط.

اعتقلت إسراء في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2015، قرب أحد الحواجز العسكرية الرئيسية في منطقة الزعيم في الطريق المؤدي الى القدس، بسبب انفجار في سيارتها، واتهمتها سلطات الاحتلال بمحاولة تنفيذ عملية تفجيرية في القدس ضد قوات الاحتلال، وفي أعقاب ذلك اشتعلت النيران نتيجة الانفجار داخل سيارتها.

أدى الانفجار إلى إصابة إسراء بحروق مباشرة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، غطت نحو 60 في المئة من جسدها، ما أدى إلى تشوهات في ووجهها ويديها وصدرها وتآكل 8 أصابع من يديها، والتصاق للأذن مع الرأس والوجه.

وتحتاج إسراء لإجراء ست عمليات جراحية وتجميلية لإنقاذ وضعها الصحي، إذ لا تستطيع أن تخدم نفسها دون مساعدة وعانت خلال فترة الأسر نتيجة عدم الحصول على العناية الصحية اللازمة ورفض سلطات الاحتلال عبر إدارة السجون إجراء عمليات جراحية وتجميلية لازمة لصحتها الجسدية والنفسية والصحية، حسبما قال المتحدث السابق لهيئة شؤون الأسرى حسن عبد ربه في وقت سابق.

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