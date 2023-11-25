وسم (علاج إسراء بالاردن) يتصدر قائمة الاكثر تداولا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تصدر وسم (علاج إسراء بالاردن) قائمة الوسم الاكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن خلال الساعات الماضية.
ونشرت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ، مساء السبت ، أسماء الدفعة الثانية من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم السبت، وذلك ضمن بنود اتفاق الهدنة، وعددهم (39)، وكان على رأس هذه القائمة الاسيرة المقدسية اسراء رياض جميل جعابيص.
وتعتبر جعابيص إحدى أيقونات السيدات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية ، بعد ان قضت في سجون الاحتلال ما يزيد عن 8 أعوام.
إسراء جعابيص، من منطقة جبل المكبر في القدس وتبلغ من العمر 37 عاماً، كانت متزوجة ولديها طفل واحد "معتصم"، عندما اعتقلت كان يبلغ من العمر قرابة 4 أعوام فقط.
اعتقلت إسراء في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2015، قرب أحد الحواجز العسكرية الرئيسية في منطقة الزعيم في الطريق المؤدي الى القدس، بسبب انفجار في سيارتها، واتهمتها سلطات الاحتلال بمحاولة تنفيذ عملية تفجيرية في القدس ضد قوات الاحتلال، وفي أعقاب ذلك اشتعلت النيران نتيجة الانفجار داخل سيارتها.
أدى الانفجار إلى إصابة إسراء بحروق مباشرة من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، غطت نحو 60 في المئة من جسدها، ما أدى إلى تشوهات في ووجهها ويديها وصدرها وتآكل 8 أصابع من يديها، والتصاق للأذن مع الرأس والوجه.
وتحتاج إسراء لإجراء ست عمليات جراحية وتجميلية لإنقاذ وضعها الصحي، إذ لا تستطيع أن تخدم نفسها دون مساعدة وعانت خلال فترة الأسر نتيجة عدم الحصول على العناية الصحية اللازمة ورفض سلطات الاحتلال عبر إدارة السجون إجراء عمليات جراحية وتجميلية لازمة لصحتها الجسدية والنفسية والصحية، حسبما قال المتحدث السابق لهيئة شؤون الأسرى حسن عبد ربه في وقت سابق.
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