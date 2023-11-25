عرفاناً بشجاعته .. 300 ألف جنيه إسترليني تبرعات لسائق ديليفري

وصلت حملة جمع التبرعات لسائق ديليفري برازيلي أوقف هجومًا بسكين في دبلن إلى ما يقرب من 300 ألف جنيه إسترليني، وسط حملات إشادة بكايو بينيشيو (43 عاما) باعتباره بطلا لأنه أنهى اعتداء على ثلاثة أطفال بعد أن قفز من دراجته ليضرب المهاجم بخوذته على رأسه.

وقال الأب لطفلين لصحيفة ديلي ميل إنه "تصرف بالفطرة" بعد أن مر بسيارته بالقرب من ميدان بارنيل ورأى ما اعتقد أنه "قتال عادي"، مضيفا أن الرجل سقط على الأرض وجاء آخرون للمساعدة في السيطرة عليه، وفقا لصحيفة independent البريطانية.

وأضاف بينيشيو الذي انتقل إلى أيرلندا من ريو دي جانيرو قبل عام أنه لم يكن لديه الوقت للخوف.

وأنشئت صفحات على الإنترنت لجمع التبرعات عرفانا بما أقدم عليه من إنقاذ ثلاثة أطفال من الهجوم المروع، في الوقت الذي جاءت تعليقات المتبرعين معترفة بفضل السائق البرازيلي، وقال أحد المتبرعين "إن العالم يحتاج إلى المزيد من الأشخاص مثلك الذين يفعلون الشيء الصحيح بشكل طبيعي".

وأضاف آخر: "شجاعتك أوقفت هجومًا مروعًا على حياة الأبرياء. لا يمكن لشعب دبلن وأيرلندا أن يشكرك بما فيه الكفاية على تدخلك. أتمنى لك ولعائلتك حياة سعيدة وكل التوفيق في المستقبل".

وألقت الشرطة القبض على 34 شخصًا بعدما نهب 500 شخص المتاجر وأضرموا النار في المركبات وألقوا الحجارة على ضباط مكافحة الشغب.

واعتقل رجل في الخمسينات من عمره بعدما قالت الشرطة إنه طعن عدة أشخاص، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات تتلقى علاجًا طارئًا في المستشفى لإصابتها بجروح خطيرة. ولم تكشف الشرطة عن جنسية المشتبه به في الحادث الذي وقع في ساحة بارنيل بوسط المدينة، بحسب الشرطة.



