دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي المصري يستهل حملة الدفاع عن لقبه بثلاثية في مرمى ميدياما الغاني

استهل الأهلي المصري حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بالفوز على ميدياما الغاني 3 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بالمسابقة.

وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 66 ليسجل له محمود عبد المنعم "كهربا" الهدف الأول، فيما أضاف حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 87 سجل صلاح محسن الهدف الثالث للأهلي.

وتضم المجموعة الرابعة كذلك، فريقي شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، حيث انتهت مباراتهما أمس الجمعة بفوز الفريق الجزائري 3 / صفر.

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