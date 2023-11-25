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«الكلور» يفشل بمكافحة مسببات أمراض «المضادات»

11/25/2023 7:42:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت دراسة حديثة أن مطهر الكلور الأولي المستخدم في المستشفيات يفشل في القضاء على السبب الرئيسي للأمراض المرتبطة بالمضادات الحيوية في أماكن الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. تأتي هذه النتيجة من بحث أجرته جامعة بليموث، وفق موقع ((سبوتنيك)).

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