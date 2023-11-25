«الكلور» يفشل بمكافحة مسببات أمراض «المضادات»

«الكلور» يفشل بمكافحة مسببات أمراض «المضادات»
التاريخ
11/25/2023 7:42:04 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت دراسة حديثة أن مطهر الكلور الأولي المستخدم في المستشفيات يفشل في القضاء على السبب الرئيسي للأمراض المرتبطة بالمضادات الحيوية في أماكن الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. تأتي هذه النتيجة من بحث أجرته جامعة بليموث، وفق موقع ((سبوتنيك)).
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