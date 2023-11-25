افتتاح الدورة العشرين لمهرجان مراكش الدولي للفيلم

رفع الستار مساء الجمعة عن الدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، التي ستستمر حتى الثاني من ديسمبر المقبل.

وأقيم حفل الافتتاح في قصر المؤتمرات وسط مراكش، ويضم أعضاء لجنة التحكيم جيسيكا تشاستين، الممثلة الأمريكية الحائزة جائزة أوسكار، والممثلة الإيرانية زهراء أمير، والممثلة الفرنسية كامي كوتان، والممثل والمخرج الأسترالي جويل إجيرتون، والمخرجة البريطانية جوانا هوك، والمخرج السويدي مصري الأصل طارق صالح، والكاتبة الفرنسية مغربية الأصل ليلى السليماني. وتشمل المسابقة الرسمية للمهرجان 14 فيلماً.

ودعت جيسيكا تشاستين إلى ((ضرورة تسخير الفن السينمائي لرفع مستوى الوعي في العالم ومطالبة السياسيين بالتغيير)).

وقرر منظمو هذه الدورة إلغاء كل أشكال الاحتفالات، وخاصة فقرة البساط الأحمر والعروض المجانية التي كان يقيمها المهرجان في ساحة ((جامع الفنا)) الشهيرة، وذلك تضامناً مع غزة، التي تتعرض لقصف إسرائيلي مكثف منذ أكثر من شهر.

وشهد حفل الافتتاح تكريم الممثل الدنماركي مادس ميكلسن، الحائز السعفة الذهبية في مهرجان كان كأحسن ممثل.

وعبر ميكلسن عن فرحته بهذا التكريم، وقال إنه يهديه إلى كل من عمل معهم طوال مشواره الفني. ومن المنتظر أن يكرم المهرجان في هذه الدورة أيضاً الممثل المغربي فوزي بنسعيدي.

وعرض مساء الجمعة أيضاً الفيلم الأمريكي ((قاتل مستأجر)) لمخرجه ريتشارد لينكليتر، ضمن فعاليات افتتاح المهرجان.

ومن المنتظر أن يعرض في هذه الدورة 75 فيلماً من 36 بلداً، كما ستشهد هذه الدورة لقاءات فكرية وندوات وحوارات، من بينها حوارات حرة مع عشرة من كبرى الأسماء في السينما العالمية، من بينهم الممثل والمخرج الأسترالي سايمون بيكر، والمخرج المغربي فوزي بنسعيدي، والمخرج الفرنسي برتران بونيلو، والممثل الأمريكي وليام دافو، والمخرج الهندي أنوراج كاشياب، والمخرجة اليابانية نعومي كاواسي، والمخرج الدنماركي مادس ميكلسن.