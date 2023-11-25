«لإماراتنا نبدع»... لوحات تشكيلية تحتفي بعيد الاتحاد الـ 52

يحتفي معرض ((لإماراتنا نبدع)) بعيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات، ضمن مبادرة وطنية للفنون المحلية بعنوان ((تنفس الإبداع))، ومشاركة 20 فناناً وفنانة. وافتتح المعرض الفنان التشكيلي الشيخ علي بن عبدالله المعلا بحضور الشيخ عبدالعزيز بن علي المعلا والفنانة الشيخة حصة بنت خالد المعلا ومجموعة من الفنانين والمهتمين.

وأقيم خلال الافتتاح عرض للفرقة الحربية الإماراتية ومجموعة من الفعاليات الحية، التي ترتبط بالبيئة الإماراتية وتراثها، كما تم تقديم عدد من المواهب الشعرية التي لم تتجاوز السابعة من العمر. وفي المعرض، تنوعت الأساليب والتقنيات بالأعمال الفنية في إبراز الإرث العريق والحاضر المشرق لتاريخ أمة تفخر بإنجازاتها على كافة الأصعدة، حيث الفنون التشكيلية والإبداعية وأطروحاتها المختلفة في مقدمة كرنفال الفرح والاعتزاز التي يقودها الفنانون المحليون.

تجارب إنسانية

وأكد منظم المعرض ومؤسس فريق ((تنفس الإبداع)) الفنان التشكيلي محمد علي أن النسخة الثانية للمعرض تؤكد التزام الفنانين الإماراتيين والمقيمين المشاركة في الاحتفالات الوطنية بعيد الاتحاد عبر أعمال تبرز روح الهوية الوطنية، وإثراء التجارب الإنسانية بما يتناسق مع الأسس الراسخة لمفهوم التسامح والاندماج لافتاً إلى ترسيخ مبدأ التعايش وتعزيز التسامح بين كافة أفراد الشعوب الأخرى.

وحول فكرة تأسيس مبادرة ((تنفس الإبداع)) التي تضم في عضويتها مجموعة من الفنانين التشكيليين من دولة الإمارات والعالم العربي ومقرها دبي يقول محمد: المبادرة تعبر عن رغبتنا كفنانين في نشر ثقافة الفنون البصرية المحلية والخليجية عبر إقامة العديد من المعارض المشتركة والورش التعليمية، داخل وخارج الدولة وعلى سبيل المثال بالتنسيق مع يونسكو أشرفنا على إقامة أول معرض عالمي للفنون البصرية في مملكة البحرين، وحاز فنانو الفريق العديد من الجوائز المهمة في مسابقات دولية.

تراث عريق

وأشارت عضوة مبادرة ((تنفس الإبداع)) الفنانة التشكيلية خولة الحوسني إلى أن المعرض رسالة تحية وامتنان نقدمها للقيادة الرشيدة ودولة الإمارات، حكومة وشعباً، بمناسبة عيد الاتحاد الـــــ52، حيث تمتزج لوحات الفنانين المشاركين وعددها 60 لوحة بألوان العلم الإماراتي وتحاكي في مضمونها تراثنا وتقاليدنا العريقة.

نقطة بداية

في حين شاركت الفنانة سلوى الشميلي في المعرض بالعديد من الأعمال ذات الصلة بالهوية المحلية وأبرزها ((نقطة بداية)) التي ترمز للتطور الحضاري لدولة الإمارات التي سابقت الزمن للعبور إلى المستقبل من قيام الاتحاد وصولاً اليوم إلى اكتشاف الفضاء وأكدت أن المعرض يحتفي بعيد الاتحاد ومناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً نحو هذا الإنجاز المتفرد الذي يحمل بين طياته معاني الوفاء والإخلاص لهذه الأرض الطيبة.

وحول مشاركتها في المعرض، تقول الفنانة نورة سالم التي تبلغ من العمر 15 عاماً، وتعد أصغر الفنانات المشاركات في المعرض: هذه المشاركة الأولى لي، وهي تجسد روعة تمازج الثقافة والفن والتراث والأدب في دولة الإمارات.

رموز وطنية

وفي فئة فنون البورتريه أبدعت الفنانة التشكيلية الإماراتية رؤى المدني في تجسيد متقن لقادة الإمارات، سواء باستخدام قلم الرصاص فقط أو البورتريه الملون، الذي يحرص على دقة التفاصيل وجماليات أبعاد اللوحة التي تبرز الضوء والظلال باحترافية عالية، وتقول رؤى الاحتفال باليوم الوطني وذكرى الاتحاد لا يقتصر على المواطنين، فهي فرحة عامرة لكل مقيم على أرض دولة الإمارات.

وتشير لوحات الفنانة مريم كاظمي إلى مكونات في الثقافة الإماراتية وتقاليدها المتوارثة، مؤكدة أن الاحتفال بعيد الاتحاد الــ52 مناسبة مهمة وعزيزة على قلوبنا جميعاً.