مساعٍ لتشكيل اتحاد «مختبرات سرد» عربي

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت ندوة أقيمت في معرض الكويت الدولي للكتاب عن مساعٍ لتشكيل اتحاد يجمع بين مختبرات السرد كافة في العالم العربي.
وشهد ((رواق الثقافة)) في المعرض، مساء الجمعة، ندوة حملت عنوان ((مختبرات السرد بين التجربة والتقييم))، وشارك فيها من مصر الناقد والأديب منير عتيبة، ومن الأردن الناشر جعفر العقيلي، وأدارتها الأديبة الكويتية هديل الحساوي.
وقال الناقد والأديب المصري منير عتيبة، في الندوة، إنهم في مخبر الإسكندرية للسرد يعملون على ((تجسير الهوّات))، والقيام بأنشطة تجمع بين المبدعين والنقاد من كل الأجيال وخلق حوار وتعاون بدل الصراع والخلاف.
وكشف عتيبة عن مساعٍ يقوم بها مختبر السرد بالإسكندرية ومكتبة الإسكندرية لتشكيل اتحاد يجمع بين مختبرات السرد كافة في العالم العربي. وقال الناشر الأردني جعفر العقيلي، إن مختبر السرد بالأردن يعمل على خلق حالة من التواصل بين الأجيال الشابة من الساردين والنقاد. وأكدت الأديبة الكويتية ومؤسسة مختبر السرديات الكويتي، هديل الحساوي، أن مختبرات السرد بات لها دور مهم، وأنهم يعملون في مختبر السرديات بالكويت على خلق ((قارئ مقاوم)) صاحب خبرة سردية، كما يعملون عبر أنشطة المختبر على كسر الجمود الأكاديمي واللغة العلمية العالية، وتجويد السرد. وانطلق معرض الكويت الدولي للكتاب في نسخته رقم 46 يوم الأربعاء الماضي تحت عنوان ((التجسير... ثقافة))، ويستمر حتى الثاني من الشهر المقبل.
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