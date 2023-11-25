مساعٍ لتشكيل اتحاد «مختبرات سرد» عربي

كشفت ندوة أقيمت في معرض الكويت الدولي للكتاب عن مساعٍ لتشكيل اتحاد يجمع بين مختبرات السرد كافة في العالم العربي.

وشهد ((رواق الثقافة)) في المعرض، مساء الجمعة، ندوة حملت عنوان ((مختبرات السرد بين التجربة والتقييم))، وشارك فيها من مصر الناقد والأديب منير عتيبة، ومن الأردن الناشر جعفر العقيلي، وأدارتها الأديبة الكويتية هديل الحساوي.

وقال الناقد والأديب المصري منير عتيبة، في الندوة، إنهم في مخبر الإسكندرية للسرد يعملون على ((تجسير الهوّات))، والقيام بأنشطة تجمع بين المبدعين والنقاد من كل الأجيال وخلق حوار وتعاون بدل الصراع والخلاف.

وكشف عتيبة عن مساعٍ يقوم بها مختبر السرد بالإسكندرية ومكتبة الإسكندرية لتشكيل اتحاد يجمع بين مختبرات السرد كافة في العالم العربي. وقال الناشر الأردني جعفر العقيلي، إن مختبر السرد بالأردن يعمل على خلق حالة من التواصل بين الأجيال الشابة من الساردين والنقاد. وأكدت الأديبة الكويتية ومؤسسة مختبر السرديات الكويتي، هديل الحساوي، أن مختبرات السرد بات لها دور مهم، وأنهم يعملون في مختبر السرديات بالكويت على خلق ((قارئ مقاوم)) صاحب خبرة سردية، كما يعملون عبر أنشطة المختبر على كسر الجمود الأكاديمي واللغة العلمية العالية، وتجويد السرد. وانطلق معرض الكويت الدولي للكتاب في نسخته رقم 46 يوم الأربعاء الماضي تحت عنوان ((التجسير... ثقافة))، ويستمر حتى الثاني من الشهر المقبل.