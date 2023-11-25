«العين للكتاب» يضيء على تجربة محمد المر الأدبية

شهد مهرجان العين للكتاب عدداً من الفعاليات اللافتة، حيث عقد قسم اللغة العربية في جامعة الإمارات، جلسة قراءة نقدية في كتاب ((حول العالم في 22 يوماً)) لمؤلفه معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العين للكتاب 2023، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، استضاف فيها الباحث د. جمال مقابلة، أستاذ الأدب والنقد في جامعة الإمارات، والجامعة الهاشمية الأردنية، الذي تناول أبرز المحطات في مسيرة معاليه، ودوره في إغناء الساحة الثقافية المحلية والعربية.

استهلت الجلسة التي أدارتها الطالبة سارة الشنقيطي بتناول سيرة ذاتية موجزة لمعالي محمد المر، الكاتب الإماراتي المعروف وصاحب التجربة الرائدة، والغنية في مجال الثقافة والإبداع الأدبي.

استعرضت الجلسة تجربة معاليه الأدبية، وحضوره البارز على الساحتين الثقافية والصحافية من خلال كتابه ((حول العالم في 22 يوماً)) والذي طبع في خمس طبعات على فترات متباعدة، ويتضمن مقالات نشرها الكاتب في صحيفة ((البيان)) الصادرة في دبي عندما كان يعمل فيها.

في حديثه عن تجربة معاليه الأدبية، قال الدكتور جمال مقابلة: ((يمتلك معالي محمد المر تجربة أدبية مهمة، لا سيما في كتابة القصة القصيرة، فهو أحد أهم كتاب القصة القصيرة في دولة الإمارات دون منازع، إن لم يكن الأهم على الإطلاق في منطقة الخليج العربي)). وأضاف مقابلة: ((إن كتاب ((حول العالم في 22 يوماً))، عمل مميز بالفعل، وهو يعتبر معتمداً أدبياً ونصاً تأسيسياً)). أكد الدكتور جمال مقابلة في الجلسة، التي حضرها عدد من أساتذة وطالبات اللغة العربية في الجامعة، أن فكرة كتابة اليوميات هي فكرة خلاقة، وإطارية تساعدنا على كتابة ما نريد، وما ميز الكاتب أنه أسس لكتابة يوميات، أو مقالات، لها علاقة بالقصة المقالية، واستطاع أن يجعل من الهم اليومي المكتوب فناً جميلاً يستمتع القارئ بقراءته.

فعاليات

وشهد مهرجان العين للكتاب عدداً من الفعاليات اللافتة الأخرى، منها جلسة حوارية حول ((أدب السيرة الذاتية في الإمارات بين الرقمي والورقي)). تحدث في الجلسة الدكتور شعبان بدير، أستاذ اللغة العربية، مستعرضاً تاريخ أدب السيرة الذاتية في الثقافة العربية والثقافة الأجنبية والفروق بينهما، كما استعرض الدكتور شعبان بدير، عدداً من التجارب الإماراتية المبدعة في كتابة السيرة الذاتية، ومنها كتاب ((قصتي: 50 قصة في خمسين عاماً)) لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وكتاب ((سرد الذات)) لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى جانب كتاب السيرة الشعرية ((أنا والشعر)) للشاعر الدكتور مانع سعيد العتيبة.

وفي السياق ذاته، كرم مركز أبوظبي للغة العربية المشاركين في الدورة الأولى من برنامج قلم للكتابة الإبداعية، وذلك ضمن البرنامج الثقافي المصاحب للمهرجان.

جرى التكريم أمس، في بيت محمد بن خليفة بحضور سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، والكتّاب الذين شاركوا في البرنامج ضمن ورشتي الكتابة الروائية والكتابة للطفل ومدربي الورشات. كما انعقدت في بيت محمد بن خليفة، جلسة بعنوان ((إماراتيات في طليعة الإنجاز: إنجاز يعانق السماء))، تحدثت في الجلسة التي أدارها الإعلامي سعيد المعمري، إماراتية مبدعة في مجال الطيران، هي الكابتن سلمى البلوشي، أول إماراتية مساعد طيار في شركة طيران الاتحاد.