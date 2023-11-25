إسماعيل عبدالله: مسابقات الهيئة العربية للمسرح علامة جودة يسعى المبدعون لنيل جوائزها

أعلنت الهيئة العربية للمسرح نتائج مسابقاتها للعام 2023 (تأليف النص الموجه للكبار، وتأليف النص الموجه للأطفال، والبحث العلمي المسرحي)، وقد شهدت المسابقات الثلاث في هذا العام تنافساً شديداً وزيادة نوعية ملحوظة في المشاركات.

وقال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله: لقد كان التنافس بين الأعمال المشاركة شديداً ودقيقاً أيضاً، وإن التميز النوعي في نتاجات المبدعين المتنافسين كان علامة مهمة نقف عندها، وتجعلنا نعتز بأن مسابقاتنا صارت علامة جودة يسعى المبدعون لنيل جوائزها.

الجدير بالذكر أن الهيئة ستكرم الفائزين في مسابقاتها لهذا العام والفائزين في أعوام الجائحة ضمن فعاليات الدورة 14 من مهرجان المسرح العربي التي ستنظم في بغداد من 10 إلى 18 يناير المقبل.

في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للكبار، جاءت النتائج على النحو التالي: المركز الأول: محمد شحتة يوسف، من مصر، عن ((آخر أيام الأرض)). المركز الثاني: حسام عبدالله حنوف، من سوريا، عن ((إلى الأرض خطني)). المركز الثالث: مكرر: أحمد مصطفى أحمد سراج، من مصر، عن ((الأرض الأخيرة)). ومحمد خميس محمد سرور، من مصر، عن ((الفردوس الأحمر)).

وفي مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال، جاءت النتائج على هذا النحو: المركز الأول: روعة أحمد سنبل، من سوريا، عن ((قنديل الجدة أم سالم)). وفي المركز الثاني: محمود عبدالله درويش عقاب، من مصر، عن ((جدتي وصندوق الأميرة شهرزاد)). وفي المركز الثالث: إباء مصطفى الخطيب، من سوريا، عن ((أمي ساحرة)).

وستعلن الهيئة في وقت لاحق أسماء لجنة التحكيم، والذين سيلتقون الباحثين المتأهلين في ((الندوة المُحَكمَة)) لمناقشة الباحثين في بحوثهم، وتحديد ترتيب الفوز.