«طوي غبيشة» يثري الساحات العامة في مهرجان أيام الشندغة

يوفر مهرجان ((أيام الشندغة)) برنامجاً غنياً بالتجارب الثقافية والعروض الفنية والتراثية، التي تعيد تمثيل وتجسيد شكل الحياة التقليدية في دبي، وتعمق علاقة الجمهور بالتراث وتزيد معرفته بتفاصيل ((حي الشندغة)) التاريخي وإمكاناته.

تناغم

يأتي هذا في تناغم مع التزام هيئة الثقافة والفنون في دبي، ((دبي للثقافة))، الهادف إلى صون التراث والمحافظة عليه وتعزيز قوة السياحة الثقافية في دبي. يمتد المهرجان، الذي انطلق أول من أمس (24 نوفمبر الجاري) حتى الثالث من ديسمبر المقبل، في ما يصل إلى عشرة أيام إبداعية متوجة بعروض ((أبو الفنون)).

وتقدم ((أيام الشندغة))، ولعدة أيام ((طوي غبيشة))، وهو عرض مسرحي غنائي، يقدم في الساحات العامة، وفيه تمتزج أشعار الشاعر الكبير الماجدي بن ظاهر وأغاني فن السامري والخماري والفجري، عائلة الفنون الغنائية الإيقاعية، التي شاعت في منطقة الخليج، وتميزت بموسيقاها الرومانسية.

((البيان)) التقت الفنان مرعي الحليان، مؤلف ومخرج العمل المسرحي ((طوي غبيشة))، فقال: العرض يعتمد على المفردة الشعبية المحلية في لهجتنا، ويستعيد أشعار الماجدي بن ظاهر، ويركز على الغناء الحي، وهي اختيارات من الموروث الغنائي الإماراتي والخليجي، مثل فن الفجري والسامري والخماري والنهمة البحرية، خصوصاً وأن شعار فعاليات مهرجان الشندغة التراثي هذا العام هو ((الموروث البحري)). وقد اخترنا هذا العرض لأنه مناسب للهواء الطلق، ويحقق تفاعليه مع جمهور الساحات.

قرية ساحلية

يقوم عرض ((طوي غبيشة)) على حكاية متخيلة، تتناول قصة قرية ساحلية نائية، يعتمد فيها سقايي الماء ((الكندرية)) على بئر وحيدة، يتكسبون منها رزقهم، من خلال نقل المياه منها إلى بيوت الأهالي، وإلى السفن التي تمر بمينائها. ولأن أهالي القرية يعيشون منذ زمن طويل كأسرة واحدة، فإن طمع البعض وجشعهم يدفعهم إلى محاولة الاستحواذ على البئر عبر حيلة يدبرونها. على الجانب الآخر، يسعى الفتى ((شواف)) والفتاة ((غبيشة)) إلى كشف الخديعة التي أوقع فيها الرجل الجشع ((أبو الهايات)) أهالي القرية، حينما ادعى أن بئر القرية سقطت فيها أفعى وسممته.

يتسم العرض بكوميدياه الشعبية النابعة من بساطة الشخصيات وطريقة تعاملها مع الأحداث. ولهذا يوفر عرض ((طوي غبيشة)) متعة مشاهدة يمتزج فيها الأداء التمثيلي بالأداء الغنائي المتنوع.

أدى الأدوار في العرض كل من الفنانين: مرعي الحليان، حسن يوسف، مبارك خميس، محمد إسحاق، ربيع الجربة، السادات حمد، عهود الجسمي، يعقوب الياسي ومشاركة الوجه الجديد سارة الأمين والطفلة ريم، والمؤثرات الضوئية إبراهيم حيدر، تأليف وإخراج مرعي الحليان وإدارة الإنتاج: خديجة العبدولي.