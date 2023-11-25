فيكتوري يختبر جاهزية زورقيه قبل ختام مونديال فورمولا 1

أنهى فريق فيكتوري للزوارق السريعة، فورمولا 1، برنامجاً تحضيرياً للمشاركة في منافسات جائزة الشارقة الكبرى، الجولة الخامسة والختامية من بطولة العالم 2023، والتي تقام على مياه بحيرة خالد من 8 حتى 10 ديسمبر المقبل.

وخاض الفريق تجارب على مدار أسبوعين بمشاركة أحمد الفهيم قائد زورق فيكتوري 3، والسويدي اريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4. ويسعى الفريق على تحقيق مركز متقدم في الترتيب العام ويحتل قائد زورق فيكتوري 4 السويدي اريك ستارك المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 35 نقطة بفارق 27 نقطة عن المتصدر، بينما يملك أحمد الفهيم ثلاث نقاط.

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