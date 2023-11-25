فيكتوري يختبر جاهزية زورقيه قبل ختام مونديال فورمولا 1

(MENAFN
- Al-Bayan)
أنهى فريق فيكتوري للزوارق السريعة، فورمولا 1، برنامجاً تحضيرياً للمشاركة في منافسات جائزة الشارقة الكبرى، الجولة الخامسة والختامية من بطولة العالم 2023، والتي تقام على مياه بحيرة خالد من 8 حتى 10 ديسمبر المقبل.
وخاض الفريق تجارب على مدار أسبوعين بمشاركة أحمد الفهيم قائد زورق فيكتوري 3، والسويدي اريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4. ويسعى الفريق على تحقيق مركز متقدم في الترتيب العام ويحتل قائد زورق فيكتوري 4 السويدي اريك ستارك المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 35 نقطة بفارق 27 نقطة عن المتصدر، بينما يملك أحمد الفهيم ثلاث نقاط.
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