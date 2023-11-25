دولية دبي للقفز بالمظلات تختتم منافساتها اليوم

تختتم اليوم النسخة السابعة من بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات والمقامة، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وستقام الجولتان الأخيرتان في مسابقة دقة الهدف فردي وسط منافسات قوية وساخنة بين القافزين العرب والأوروبيين والأمريكيين، بينما يقام حفل الختام وتكريم الفائزين في نادي سكاي دايف دبي. ويواصل منتخبنا الوطني التألق في البطولة، على صعيد الفرق والفردي، حيث ضمن التتويج بالميدالية البرونزية في ((دقة الهدف))، بينما يواصل عبدالرحمن البلوشي التحليق نحو ذهب منافسات الفردي.

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