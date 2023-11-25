كأس عيد الاتحاد للقدرة يدشّن موسم سباقات قرية الوثبة

تدشن قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، موسم سباقاتها بكأس عيد الاتحاد لمسافة 120 كلم الذي ينطلق عند السادسة والنصف من صباح اليوم، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس قرية الإمارات العالمية للقدرة، بمشاركة نخبة الفرسان والفارسات وسط منافسة قوية للتتويج باللقب الأول في الموسم بالقرية والذي يحمل قيمة كبيرة، ما دفع جميع الإسطبلات على التحضير الجيد لبلوغ منصات التتويج، والفوز بالجوائز النقدية القيمة.

تحديات كبيرة

وأكد مسلم العامري مدير عام القرية، اكتمال كل الترتيبات لانطلاق الموسم وسط تحديات كبيرة، موضحاً أنهم في غاية السعادة بأن تكون البداية بسباق كأس عيد الاتحاد الذي يحمل قيمة وأهمية كبيرة نسبة لعظمة المناسبة التي تصادف عيد الاتحاد 52 ونجاحات الدولة المستمر على الصعد كافة.

تطوير

وقال مسلم العامري: الترتيبات داخل القرية بدأت منذ فترة طويلة بإجراء عملية صيانة شاملة لكل مرافق القرية، مع عقد اجتماعات مستمرة لمناقشة كل التفاصيل ودعم إيجابيات الموسم الماضي الذي كان قد حقق نجاحاً كبيراً، وأضاف: النجاح يدفعنا دائماً للمزيد من التجويد لأننا ندرك أن الجميع ينتظر من القرية الأفضل مع كل موسم، لذلك جهودنا مستمرة في عملية التطوير التي بلغنا فيها درجة متقدمة بإدخال التقنية الحديثة في السباقات وهي الخطوة التي منحتنا قدراً كبيراً من التميز ووجدت إشادات واسعة ليس على المستوى المحلي فقط ولكن حتى عالمياً.

وأشار مدير عام قرية الوثبة، إلى تميز دولة الإمارات في سباقات القدرة، موضحاً أن النتائج التي ظل يحققها فرسان الإمارات في المحافل الخارجية كانت نتاجاً للدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة لرياضة الفروسية، ذاكراً أن الدعم الكبير للسباقات شجع الملاك والفرسان على الاجتهاد والتطور، وبالتالي كانت النتائج المشرفة للدولة، وأضاف: بدورنا نعمل على أداء واجبنا بتهيئة الأجواء والتنظيم الجيد للسباقات حتى تستمر عملية التقدم والتفوق عالمياً.

وبالعودة إلى تفاصيل السباق اليوم لمسافة 120 كلم يقام على 4 مراحل، الأولى لمسافة 40 كلم باللون الأزرق وفترة راحة لمدة 50 دقيقة، والمرحلة الثانية باللون الأصفر لمسافة 35 كلم، والثالثة باللون الأحمر لمسافة 25 كلم، والمرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم، وعقب نهاية مراحل السباق يتم اعتماد النتيجة رسمياً وإعلان وتتويج الفائزين الأوائل.

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