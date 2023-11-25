92 جواداً في السباق الثاني لمضمار الشارقة لونجين اليوم

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينطلق في الثانية ظهر اليوم سباقا «كأس سمو ولي عهد الشارقة، وكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم» اللذان ينظمهما نادي الشارقة للفروسية والسباق وبالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل وبرعاية مركز دبي العقاري الراعي الرئيس للسباق، وبمشاركة 92 جواداً في السباق الثاني لمضمار الشارقة وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي وقناة الشارقة الرياضية. وينظم نادي الشارقة سنوياً 6 سباقات وتختتم بالسباق السادس «سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة» 10 مارس المقبل.

توجيهات

وبتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لمضمار جبل علي، تم تدشين النسخة الثانية من سلسلة الإمارات لسباقات السرعة، التي ستكون بدايتها من مضمار الشارقة في الموسم الحالي، وستكون أولى جولات السلسلة عبر كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في مضمار الشارقة، بسباق لمسافة السرعة 1200 متر.

ويذكر أن نادي الشارقة ينظم سنوياً بطولة كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، تأكيداً للعلاقة الوثيقة التي تربط بين مضماري جبل علي والشارقة، والفائز بالجولة الأولى من السلسلة في مضمار الشارقة على لقب كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم للسرعة سيتأهل للمشاركة في سباق بطولة جبل علي للسرعة.

وسيحظى الفائز في الجولتين بجائزة قدرها 250 ألف درهم (بونص)، إضافة إلى الجوائز المرصودة سلفاً لسباق جبل علي للسرعة وهي 500 ألف درهم وينال الفائز الأول فيها 300 ألف درهم، وتبلغ جائزة الجولة الأولى على كأس سموه في مضمار الشارقة 200 ألف درهم ويمنح البطل 120 ألف درهم.

تنظيم

من جانبه، أشاد سلطان محمد اليحيائي المدير العام لنادي الشارقة للفروسية والسباق، بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإقامة وتنظيم سلسلة الإمارات لسباقات السرعة بنسختها الثانية، وقال: يكفي أن للأب الروحي لمضمار جبل علي بصماته القوية والواضحة للعيان في سباقات الخيل في الإمارات وخارج حدود الوطن، وإن مضمار جبل علي يعد من أعرق المضامير في الدولة.

وأكد محمد الأحمد المدير العام لمضمار جبل علي، أن سلسلة الإمارات لسباقات السرعة بادرة تعاون بين مضامير الدولة تهدف إلى الارتقاء بسباقات الخيل بين مختلف المضامير، وأيضاً تعد دعماً كبيراً للملاك والمدربين والفرسان وتخلق أجواء من الإثارة والتحدي، وتفتح آفاقاً متميزة للشراكات المؤسسة بين المضامير.

وأكد ياسر مبروك مدير تطوير السباقات في هيئة الإمارات لسباق الخيل، أن مبادرة سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في تنظيم سلسلة سباقات السرعة على كأس سموه، وجدت حتماً الدعم والمساندة الفنية القوية من قطاعات وأسرة سباقات الخيل كافة في الإمارات والدليل على ذلك النجاح الباهر الذي حققته النسخة الأولى من السلسلة وكذلك انضمام نادي دبي لسباق الخيل (ميدان) للسلسلة باحتضانها الجولة الثانية من هذه النسخة، بتنظيم سباق الفئة الثالثة (بطولة القرهود للسرعة).

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