الوصل يؤمّن الصدارة برباعية في شباك الجزيرة

أمن الوصل صدارته لدوري أدنوك للمحترفين بفوز ثمين أمس على مضيفه الجزيرة 4 - 2 في الجولة الثامنة ،وسط حضور جماهيري كبير، وعزز ((الإمبراطور)) سلسلة نتائجه الإيجابية بعدم الخسارة خلال 8 مباريات متتالية، ووصل إلى 20 نقطة متربعاً على القمة بجدارة، سجل اداما ديالو، وليما أول هدفين للوصل في الدقيقتين 23 و50، وجاء الثالث من تسديدة عبدالرحمن صالح التي اصطدمت بمدافع الجزيرة خليفة الحمادي وغيرت اتجاهها نحو شباك علي خصيف بالدقيقة 60، وأضاف البديل كايو كانيدو الهدف الرابع في الدقيقة 74، فيما أحرز اللجزيرة زايد الزعابي، عمر تراوري بالدقيقتين 29 و79.

وفي مباراة الوحدة والإمارات دخل إسماعيل مطر نجم ((العنابي)) نادي المئة هدف في الدوري الإماراتي بإحرازه هدفاً ضمن فوز الوحدة على الإمارات 4 - 1، ما رفع رصيد الفريق إلى 15 نقطة في أول مباراة تحت قيادة المدرب الهولندي آرنو بويتنويغ، وسجل باقي أهداف الوحدة عمر خريبين، أحمد نورالله، كريستيان جوانكا، بينما أحرز هدف الإمارات الوحيد باكو الكاسير، وكان مطر شارك في الدقيقة 76 من المباراة بديلاً عن الأرجنتيني كريستيان جوانكا.

وخطف بني ياس بـ 10 لاعبين فوزاً ثميناً متغلباً على حتا في الوقت القاتل بهدف دون رد سجله تاولانت سولجمانوف في الدقيقة 94 من مباراة الفريقين، وبهذه النتيجة وصل رصيد ((السماوي)) إلى 13 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز