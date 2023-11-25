تحدي دبي للجري ينطلق على شارع الشيخ زايد اليوم

يشهد شارع الشيخ زايد صباح اليوم تحدي دبي للجري، في ختام فعاليات الدورة السابعة لتحدي دبي للياقة ((30 × 30))، المبادرة الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي المدينة الأكثر صحة ونشاطاً وسعادة والأفضل للحياة والعمل في العالم.

ويتحول شارع الشيخ زايد إلى أكبر مضمار للجري اعتباراً من الساعة السادسة والنصف صباحاً، وسط مشاركة ضخمة من مختلف الفئات العمرية والجنسيات والقدرات البدنية.

ويمكن للمشاركين الاختيار بين مسارين مختلفين، يبدأ كلاهما من شارع الشيخ زايد، أحدهما المسار العائلي في وسط المدينة بطول 5 كيلومترات، الذي يعتبر مثالياً للعائلات والعدائين من جميع المستويات، حيث سينطلق المشاركون من منطقة قريبة من متحف المستقبل، ليصحبهم المسار عبر معالم دبي الشهيرة، بما في ذلك أوبرا دبي، ودبي مول، وبرج خليفة، وخصص المسار الثاني، للعدائين الأكثر خبرة، وطوله 10 كيلومترات عبر شارع الشيخ زايد، ويمتد إلى قناة دبي المائية ليعود باتجاه ((مركز دبي التجاري العالمي)) وينتهي في شارع المستقبل.

ويمكن للراغبين في الوصول لمنطقة البوليفارد للمشاركة في مسار وسط المدينة بمسافة 5 كم استخدام الشارع العلوي لمركز دبي المالي العالمي ومواقف السيارات في دبي مول.

ومن المتوقع أن يستقطب تحدي دبي للجري اليوم نحو 200 ألف مشارك قياساً بعدد المشاركين في الدورات السابقة، حيث وصل إلى 193 ألف مشارك العام الماضي، و146 ألف مشارك في عام 2021، وأكثر من 100 ألف مشارك في عام 2020، بينما سجلت النسخة الأولى التي أقيمت في 2019 مشاركة أكثر من 70 ألف مشارك.

ويعد ((تحدي دبي للجري))، برعاية ماي دبي، إحدى الفعاليات الرئيسية ضمن ((تحدي دبي للياقة))، الذي انطلقت نسخته الحالية 28 أكتوبر الماضي، وتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية المجانية والأنشطة وحصص اللياقة وقرى اللياقة البدنية والمراكز المجتمعي.

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