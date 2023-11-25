إسدال الستار على بطولة العالم للفورمولا1 اليوم

تسدل جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، اليوم، الستار على بطولة العالم لعام 2023، وتتجه أنظار محبي وعشاق سباقات السيارات والسرعة في العالم إلى مضمار حلبة مرسى ياس لمتابعة السباق الختامي من البطولة.

وتستمر حلبة مرسى ياس في تقديم المتعة والإثارة في سباق الفورمولا 1 حتى بعد حسم لقب بطولة العالم، حيث بات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي بطولة بحد ذاتها ويتمتع بخصوصية كونه أفضل ختام للموسم.

وبعد حسم اللقب في بطولتي السائقين والصانعين لمصلحة الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بل كبطل للعالم للعام الثالث على التوالي، إلى جانب لقب الصانعين الذي حسمه فريق ريد بل لن تخلو جائزة الاتحاد للطيران الكبرى من المنافسات الخاصة.

وصافة

وتحسم جائزة الاتحاد للطيران الكبرى مركز الوصافة للصانعين، إذ تبدو المعركة الأبرز في السباق بين مرسيدس وفيراري الساعيين لإنهاء الموسم في المركز الثاني، خاصة في ظل الفارق الضئيل بينهما في الترتيب بـ 4 نقاط، إذ يتقدم فريق ((السهام الفضية)) (392 نقطة) على فريق ((الحصان الجامح)) (388)، وهو فارق ضئيل جداً .

كما تبرز معركة أخرى على المركز الرابع للصانعين بين ماكلارين وأستون مارتن وسيحاول ماكلارين صاحب 284 نقطة الحفاظ على مركزه أمام أستون 273 نقطة.

ويتنافس 4 سائقين على المركز الرابع للترتيب العام خلف فيرستابن والمكسيكي سيرجيو بيريز الثاني، والبريطاني لويس هاميلتون الثالث، حيث ستكون المنافسة على أشدها بين الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري (200 نقطة)، ومواطنه فيرناندو ألونسو سائق استون مارتن (200 نقطة)، والبريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين (195 نقطة)، وشارل لوكلير من إمارة موناكو سائق فيراري (188 نقطة).

هيمنة

من جهة أخرى، واصل الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بل وبطل العالم للموسم الحالي هيمنته على مركز الانطلاق الأول في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي وللعام الرابع على التوالي بعدما سجل أسرع زمن في التجارب التأهيلية، أمس، على حلبة مرسى ياس، ليعزز من حظوظه بتحقيق انتصاره الرابع على التوالي في السباق الذي يقام اليوم، بعد نجاحه في الفوز بالسباق في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وسجل فيرستابن أسرع توقيت للفة بزمن 1:23:445 دقيقة، بفارق بفارق +0.139 ثانية عن شارل لوكلير سائق فيراري الذي جاء في المركز الثاني الساعي إلى خطف المركز الرابع على لائحة الترتيب العام للسائقين، وجاء زميله في الفريق، الإسباني كارلوس ساينز بالمركز 16، فيما نجح أوسكار بياستري سائق فريق ماكلارين في خطف المركز الثالث.

أداء جيد

وواصل البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس أداءه الجيد في سباق أبوظبي، وجاء رابعاً في التجارب التأهيلية، بينما أنهى لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات التجارب بالمركز الـ 11.

وقال فيرستابن في المؤتمر الصحافي عقب التجارب التأهيلية: سعيد بالزمن الذي سجلته على أرض الحلبة بعدما عانيت طوال التجارب الحرة الثالثة بسبب عدم التماسك في السيارة.

وأضاف: أسعى إلى إنهاء الموسم بأفضل صورة ، والفريق نجح في العمل بشكل جيد خلال التجارب التأهيلية مما يساعدنا على تحقيق الانتصار في السباق.

منصة جديدة

تشهد جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 هذا العام منصة تتويج جديدة كلياً تم إضافتها مؤخراً إلى الحلبة، وتم وضع كأس الجائزة في المنصة ويتميز تصميم المنصة الجديدة بموقعها المميز بفضل إطلالتها على خط البداية.

استضافت تلة أبوظبي في حلبة مرسى ياس الآلاف من عشاق الفورمولا1 القادمين من مختلف أنحاء العالم لحضور فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 .

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