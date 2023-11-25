تحت رعاية محمد بن زايد.. سلطان بن حمدان يشهد السباق التراثي بجائزة زايد الكبرى للهجن

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، انطلقت أمس بميدان الوثبة للهجن في أبوظبي، منافسات اليوم الأول لمهرجان جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن، وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات السباق التراثي باليوم الأول للمهرجان، كما حضر السباقات الشيخ منصور بن سلطان بن حمدان آل نهيان، والشيخ زايد بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وجمع غفير من محبي ومتابعي سباقات الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون، وأقيم في الفترة المسائية 12 شوطاً منها 10 أشواط لأبناء الدولة، وشوطان لأبناء الجاليات.

شهدت المنافسات مشاركة كبيرة في مختلف الأشواط التراثية التي أقيمت لمسافة 2 كلم وخصصت للفئة العمرية من 15 إلى 20 عاماً، وحصل الفائزون بالأشواط على جوائز نقدية وصلت إلى 100 ألف درهم.

وكسب عبدالله آل رضا على ظهر ((الغزال)) ناموس الشوط الأول محققاًً المركز الأول بزمن 3:07:5 دقائق، وفاز منصور الخييلي على ظهر ((كفو)) بالمركز الأول للشوط الثاني، وحقق محمد عبدالله مع ((خرم)) لقب الشوط الثالث، وسيف الكربي مع ((هتاش)) لقب الشوط الرابع، وتاتانيل لابيد مع ((الورل)) صدارة الشوط الخامس، ومنصور الراشدي مع ((عجيب)) لقب الشوط السادس، وهزيم المسافري مع ((هداد)) لقب الشوط السابع، وسالم الكتبي مع ((شاهين)) صدارة الشوط الثامن، وتصدر صقر الكربي مع ((هتاش)) الشوط التاسع، وعيسى المنصوري مع ((الجو)) الشوط العاشر، وسلطان الشامسي مع ((جمر)) الشوط 11، وراشد الخييلي مع ((حفله)) الشوط 12، وتوج الفائزين عبدالله مبارك المهيري مدير اتحاد سباقات الهجن الفائزين.

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