تجنّب خسارة واحراجاً جديدين على أرض رايو فايكانو..برشلونة يتعثر ويهدي أتلتيكو المركز الثالث

تجنّب برشلونة حامل اللقب خسارة واحراجاً جديدين على أرض رايو فايكانو عندما عادله بهدف متأخر 1-1 السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، واستغل أتلتيكو مدريد كبوته وانتزع منه المركز الثالث بفوزه على ريال مايوركا 1-0.

وستكون الفرصة سانحة لجاره الكاتالوني جيرونا، المتصدر المفاجأة بـ34 نقطة، ووصيفه ريال مدريد بفارق نقطتين، للابتعاد أكثر عن البطل الذي رفع رصيده إلى 31 نقطة وتراجع الى المركز الرابع بفارق الاهداف عن أتلتيكو مدريد الفائز على ريال مايوركا 1-0 سجله الفرنسي أنطوان غريزمان.

وكان رايو فايكانو، ثامن الترتيب، اسقط برشلونة في آخر زيارتين في الدوري على ملعبه القديم فايكاس، كما عاد بنقطة من أرض ريال مدريد مطلع الشهر الحالي.

وافتتح أوناي لوبيس التسجيل للمضيف من أرضية من نحو ثلاثين متراً في اقصى الزاوية اليسرى للحارس إينياكي بينيا (39)، لكن الفرنسي المخضرم فلوريان لوجون، منح الضيوف هدفاً عكسياً في الدقيقة 82 عندما حاول ابعاد عرضية الظهير أليخاندرو بالديه.

-"نحن معك، غافي"-

وقال مدرب برشلونة تشافي لمنصة دازون للبث التدفقي "يجب أن نفوز بهذا النوع من المباريات إذا أردنا احراز لقب الليغا. يجب أن نقوم بنقد ذاتي. نعاقب أنفسنا هذا الموسم من خلال منح الأشياء (للخصم)".

ولا يمرّ برشلونة في الأسابيع الأخيرة في أحسن أيامه، ويأمل ألا ينعكس ذلك على مباراته مع بورتو البرتغالي الثلاثاء حيث يأمل في ضمان بطاقة تأهله إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا قبل استقبال "العنيد" أتلتيكو مدريد ثم جيرونا في مواجهتين محليتين هامتين.

ولم تكن فترة التوقف الدولية لطيفة مع برشلونة، إذ خسر لاعب وسطه اليافع غافي (19 عاماً) حتى نهاية الموسم على الأرجح لقطع في الرباط الصليبي في ركبته وحارسه الألماني مارك-أندريه تير شتيغن لاصابة في ظهره.

وقبل انطلاق المباراة، ارتدى لاعبو المدرب تشافي قمصاناً كُتب عليها "نحن معك، غافي".

وفيما وقف بينيا (24 عاماً)، خريج أكاديمية النادي، بين الخشبات للمرة الثالثة في الدوري، عاد الهولندي فرنكي دي يونغ من الاصابة ولعب في خط الوسط إلى جانب العائد بيدري وأوريول روميو. وفي المقدمة، لعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي بين فيران توريس واليافع المغربي الأصل لامين جمال.

- غريزمان ثاني أفضل هداف -

وحقق أتلتيكو الذي لعب مباراة أقل، فوزه الـ16 تواليا على ملعبه "ميتروبوليتانو" منذ الموسم الماضي في رقم قياسي جديد، منها سبعة هذا الموسم، بفضل نجمه المتألق غريزمان الذي انتزع النقاط الثلاث لنادي العاصمة بعدما حوّل برأسه تمريرة من ماريو هيرموسو في الشباك (64)، في تاسع أهدافه هذا الموسم في الدوري.

وبات مهاجم "الديوك" ثاني أفضل هداف في تاريخ النادي برصيد 170 هدفاً، متأخرا بفارق ثلاثة أهداف عن هدافه الاسطوري لويس أراغونيس (173).

وقال كوكي لقناة موفيستار عقب الفوز "المباراة كانت صعبة للغاية بالنسبة لنا، مايوركا لعب مباراة خطيرة للغاية".

وتابع "(غريزمان) سيدوّن التاريخ في أتلتيكو مدريد، سيتجاوز لويس أراغونيس".

وأهدى غريزمان أتلتيكو فوزه الثاني تواليا في الدوري بعد انتصاره على فياريال 3-1 قبل النافذة الدولية، والثالث في تواليا مختلف المسابقات قبل ثلاثة ايام من استحقاقه القاري أمام فينورد روتردام الهولندي في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من دوري أبطال اوروبا، قبل أن يتوجه إلى كاتالونيا لخوض مواجهة نارية أمام برشلونة في المرحلة الخامسة عشرة.

وشهدت المباراة عودة المهاجم الهولندي ممفيس ديباي إلى الملاعب منذ تعرضه لاصابة في 24 سبتمبر، بعدما حلّ بديلاً لالفارو موراتا في الدقيقة 82، وكاد أن يسجل مرتين بداية برأسية (90) واخرى بتسديدة ضعيفة من داخل المنطقة (90+4).

وألحق خيتافي بضيفه ألميريا متذيل الترتيب خسارته السادسة توالياً والـ11 هذا الموسم بفوزه عليه 2-1.

وتقدم ألميريا عبر البلجيكي لارجي رامازاني (7)، قبل أن يقلب خيتافي النتيجة بهدفي الانكليزي مايسون غرينوود (33) وبورخا مايورال (45).

ورفع خيتافي رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع عشر، بينما تجمد رصيد ألميريا عند 3 نقاط من ثلاث تعادلات.

وتعادل فالنسيا مع سلتا فيغو سلباً.

ويستقبل جيرونا في ختام المرحلة الإثنين أتلتيك بلباو الخامس، فيما يزور ريال مدريد الأحد قادش السادس عشر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز