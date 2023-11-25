احتمالات الحرب الإقليمية الواسعة

هل تندلع حرب إقليمية كبرى، أو ربما تتطور إلى حرب دولية حتى لو بالوكالة في منطقة الشرق الأوسط وتقلب وتبعثر كل الأوراق؟ سؤال لا يزال يتردد بقوة في الأيام الأخيرة حتى بعد مرور أكثر من سبعة أسابيع على حرب غزة.

حصيلة القصف الإسرائيلي، طبقاً للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمفقودين، ثلثاهم من الأطفال والنساء، وقرابة المائتي طبيب وممرض، و22 من رجال الدفاع المدني، وعشرات الصحافيين، مقابل أكثر من 1200 قتيل إسرائيلي وأسر حوالي 220 ما بين جندي ومستوطن وعامل أجنبي. في الأسبوع الأول من الصراع أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية حاملتي الطائرات فورد وأيزنهاور، لحماية إسرائيل أولاً، ومنع مشاركة أي طرف آخر ضد إسرائيل، ثم كرر كل المسؤولين الأمريكيين بأن بلادهم تفتح كل خزائنها ومخازنها لإمداد إسرائيل بكل ما تحتاجه من أموال وأسلحة، وبعدهم جاءت غالبية القادة الأوروبيين متعهدين أيضاً بتقديم كل أنواع الدعم لتل أبيب.

السؤال الذي يسأله كثيرون هو: هل مواجهة الفصائل الفلسطينية محدودة التسليح والإمكانات يتطلب كل هذه الحشود الأمريكية، والغربية أيضاً؟.

ويصبح السؤال ملحاً مع وجود قواعد روسية في سوريا، وفي دول أخرى بالمنطقة وإفريقيا، إضافة إلى ما تردد من تقارير غير مؤكدة عن إرسال الصين لسفن حربية. بعض المراقبين يعتقدون أن واشنطن تخشى أن تحاول كل من روسيا والصين استغلال تطور الأوضاع لمضايقة الولايات المتحدة.

لكن المتغير الأساسي الذي تخشاه الولايات المتحدة ربما يكون انضمام إيران أو أي من القوى الموالية لها في المنطقة، خصوصاً في ظل استمرار المناوشات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، إضافة لإطلاق جماعة الحوثي في اليمن وبعض الفصائل السورية لصواريخ باتجاه إسرائيل، ثم إعلان طهران أنها قد تتدخل ((إذا استمرت المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين))، لكن كل ذلك ظل في إطار الحرب الكلامية، ولم يتم ترجمة ما أعلنته طهران سابقاً عن ((وحدة الساحات)). والمعنى الأساسي الذي فهمه المتابعون لمواقف حزب الله أنه لن يدخل الحرب هو وإيران، وسيكتفي بالمناوشات والاشتباكات المحدودة ليقول لأنصاره إنه مشارك فعلياً في الحرب.

وهناك من يقول إن بكين وموسكو تستفيدان من الصراع الموجود الآن في منطقتنا؛ لأنه يخفف الضغط عليهما. فالصراع خطف الأضواء من الحرب في أوكرانيا، وبالتالي ستشعر روسيا بمزيد من الراحة، وربما هذا ما يفسر التعاطف الروسي الملحوظ مع الجانب الفلسطيني، وكذلك الصين، إذ إن الصراع سيجعل واشنطن تتوقف ولو قليلاً عن مضايقاتها التجارية والاقتصادية والعسكرية، خصوصاً دعم تايوان.

وهناك أيضاً من يقول إن الحرب لا تقتصر فقط على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بل على الصراع الأمريكي الروسي الصيني لإنهاء سياسة القطبية الواحدة، وكذلك الصراع على الممرات التجارية، ما بين طريق الحرير الصيني ومجموعة البريكس، وبين طريق الممر التجاري من الهند للخليج إلى إسرائيل ثم أوروبا.

بعد هذا العرض فما هي الإجابة عن سؤال: هل تندلع حرب إقليمية أم لا؟!

الإجابة تتوقف على مجموعة من العوامل منها:

- الطريقة أو النتيجة التي ستنتهي بها الحرب في غزة، هل بفوز طرف أم بالتعادل؟

- هل تنفذ إسرائيل مخطط إجبار الفلسطينيين على مغادرة القطاع والتوجه إلى سيناء المصرية، خصوصاً بعد الدمار الواسع وبالأخص في شمال القطاع، وبالتالي قد تخسر العلاقات مع مصر إلى حد كبير، وكيف سترد القاهرة عملياً على هذه الخطوة حال تنفيذها، وكذلك الحال مع الأردن إذا تم تهجير فلسطينيي الضفة الغربية للأردن وبعد سحب الأردن لسفيره من تل أبيب؟

- هل سوف يستمر الموقف الإيراني الغامض كما هو للحصول على صفقة مع واشنطن، تضحي فيه إيران بحركة حماس مقابل الاحتفاظ بحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن واستمرار حكم الرئيس بشار الأسد في سوريا؟

الإجابة عن كل الأسئلة السابقة هو الذي سيحدد هل ستشهد المنطقة حرباً إقليمية أم لا، ورغم أن الأمور يمكن أن تنفلت في أي لحظة بسبب سوء تقدير هذا الطرف أو ذاك، فإن المؤشرات العامة تقول إن المنطقة لن تنجرف لحرب واسعة، بل ربما مجرد حروب صغيرة هنا وهناك وبالوكالة.

لكن ما يمكن الإجماع عليه أن المنطقة لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الساعة السادسة والثلث من صباح السابع من أكتوبر الماضي بعملية ((طوفان الأقصى)) والرد الإسرائيلي بـ ((السيوف الحديدية)).