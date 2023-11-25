نوابغ العرب.. إعادة توطين المجد العربي

بقلبٍ جسور، ونفسٍ مُشرقة بالآمال، وعزيمةٍ لا تقبل التردد يطالعنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالكثير من المبادرات النوعية التي تصنع الحياة، وتعيد بعث الحياة السالفة لمجد العرب، فهو واحد من صُنّاع القرار الذين يحملون هموم هذه الأمة، ويعملون بكل عزيمة وإصرار على استعادة مجدها التليد الذي أضاء العالم لثمانية قرون كانت فيها الحضارة العربية الإسلامية هي سيدة الحضارات، وهي المُلهِم لكلّ من يتوق إلى اللحاق بركب التقدم والتحضّر، قبل أن تأفل شمسها وتدخل دورة الكسل الحضاري وتقف متفرجة على الإنجازات الكبرى التي يتم إنتاجها خارج العالم العربي والإسلامي على وجه الخصوص.

في هذا السياق من الاهتمام الصادق بالإنسان العربي المبدع، وقبل سنة من هذا التاريخ أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن إطلاق مبادرة ((نوابغ العرب)) لتكريم العقول العربية المبدعة في مجالات متخصصة تتجلى فيها الموهبة العربية لتكون هذه الجائزة الثمينة هي ((نوبل العرب)) تكريمًا لهذا الإنسان العربي الذي يبحث عن ذاته الحضارية التي فقدت بوصلتها الحضارية في القرون المتأخرة على وجه التحديد، وأوشكت أن تكون عالة على منتجات العقل الغربي والشرقي الذي يستجمع قوته الكبرى في سبيل تسيير الحضارة، وصكّ بصمته الخاصة التي تضمن شهوده الحضاري وعمق فاعليته وتأثيره.

لقد تنبّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ومنذ بواكير شبابه إلى الثغرة العميقة في شخصية الإنسان العربي، والخسائر التي مُني بها بعد فترة من الاستعمار سلبته ذاتيته المبدعة، فانطلق برؤية ثاقبة نحو إعادة توطين المجد العربي في كل مجالات الحياة، ابتداءً من استعادة الخيل العربية الأصيلة التي تغرّبت عن بلادها وليس انتهاء بمسبار الفضاء الذي يجسّد قوة الإرادة وصلابة الرؤية في المضي قُدُمًا لتحقيق آمال مؤسسي الدولة من رجالها الكبار الذين زرعوا هذه الغِراس الطيبة لكي تؤتي أُكُلَها في الوقت المناسب، وها هو صاحب السمو يعلن على حسابه في إنستغرام اسم أوّل الفائزين بهذه الجائزة الفخمة وهو الدكتور هاني نجم من المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي سجّل إنجازاتٍ فريدة تكتب بماء الذهب في واحدٍ من أرقى التخصصات الإنسانية هو تخصّص الطب، حيث يعمل هذا النابغة العربي رئيسًا لقسم جراحة القلب للأطفال والبالغين في مستشفى كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتعبيرًا عن غبطته الصادقة بهذا الإنجاز العلمي الكبير لنابغة من نوابغ العرب، نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كلمة على حسابه في إنستغرام يفوح منها عطر المجد والفخر استعاد فيها أجواء التصميم الذي دشّنه قبل عام حيث قال: ((أطلقنا قبل عام مبادرة)) نوابغ العرب ((بهدف تكريم العلماء العرب، والاحتفاء بالعقول العربية، وتحفيز المبدعين العرب في قطاعات كالطب والهندسة والاقتصاد والأدب والفنون وغيرها، فكما يحتفي العالَم بالعلماء في جائزة نوبل نحتفي بالعلماء العرب في هذه الجائزة لتكون نوبل العرب))، ومن يدقّق النظر في كلمات صاحب السمو يلحظ مدى التصميم في كلام صاحب السمو، فهو يكرر الفكرة في ألفاظ مختلفة ((التكريم، الاحتفاء، التحفيز)) في إشارة من سموه إلى عمق إحساسه بهذه القضية التي تعني له الكثير ضمن رؤيته الشاملة لتجديد الوعي، وإلى الأصالة الذاتية في النهوض بهذا المشروع الحضاري الكبير الذي يستنقذ الشخصية العربية ويعيد لها أَلَقها العلمي المتميز برعاية كريمة من أصحاب القرار وقادة الدولة.

وبمشاعر الفخر والاعتزاز أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن أول الفائزين بهذه الجائزة العلمية المرموقة حيث استأنف حديثه قائلاً: ((واليوم نُعلن أوّل الفائزين في جائزة ((نوابغ العرب)) في مجال الطب وهو الدكتور هاني نجم من المملكة العربية السعودية رئيس قسم جراحة القلب للأطفال والبالغين بمستشفى كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة، والذي تخصص في الجراحة القلبية للأطفال والكبار واستحدث ممارسات جراحية مبتكرة واستثنائية عبر 10 آلاف عملية قلبٍ أجراها)) فهذا الاحتفاء بنابغة عربي من خارج الإمارات يشهد بمصداقية هذه الجائزة التي توسّعت جغرافيّتها لتشمل كلّ ناطقٍ بالضاد من هذه الأمة الماجدة، فهي جائزة معنيّة بالإبداع والتميز وليس لديها سوى معايير التفوق والريادة لضمان نزاهتها ومسيرتها العلمية الرصينة.

ثم توجّه صاحب السمو بالتهنئة القلبية للطبيب هاني نجم الذي رفع رأس العرب عاليًا بإنجازاته الطبية الباهرة التي تشهد له بالكفاءة النادرة، فختم هذه التدوينة بهذه الكلمات التي تفيض بالتقدير والفخر حيث قال سموه: ((كلّ التوفيق للدكتور هاني نجم ولجميع الأطباء العرب المتميزين الذين يُسهمون في تطوير المعرفة الطبية، ويُسهمون في تخفيف آلام البشر، ويبتكرون ويبدعون ويمهّدون طُرقًا جديدة لمن يأتي بعدهم)) لتكون هذه الخاتمة الثمينة تكريمًا معنويًّا من لدن صاحب السمو لهذا الطبيب المتميز، والذي أشرقت أسارير وجهه حين تم إبلاغه بتحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وتهنئته القلبية الخالصة، ثم تمّ إخباره بفوزه بهذه الجائزة الكبيرة في مبناها ومعناها، لتظلّ مسيرة التقدم في طريقها الذي خطّه سموه، وليظلّ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حادي الركب الذي يحدو للعرب ويترنم بترانيم مجدهم، ويذكّرهم بأنّ لهم مجدًا عظيمًا لا يجوز لهم أن يخذلوه أو يتخلّوا عنه، ولتظلّ دولة الإمارات العربية المتحدة واحة أمن وسلام وخير وإبداع.