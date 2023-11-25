«تمبكتو تناديكم» (رؤية خليجية)

بدعوة كريمة من ((قناة جوليبا)) في جمهورية مالي إحدى أهم الشبكات الإعلامية في منطقة الساحل الإفريقي حللتُ ضيفة في البرنامج الحواري الشهير ((تمبكتو تناديكم)).

ورغم حرصي على معرفة الأسئلة التي ستطرح قبل وصولي إلى استوديو التصوير إلا أنني قطعت دابر ذلك الحرص بعد أن لمست في ملامح فريق الإعداد الإعلامي رغبته في تحويل الحوار إلى لقاء خاص يتجاوز به نمطية البرامج الحوارية ويخترق أفقاً جديداً لفهم محددات الرؤية الخليجية لجمهورية مالي من وجهة نظر باحث خليجي لا يدعي الخبرة بمقدار ما يمتلك القدرة على توصيف الواقع الإفريقي من الداخل ومحاولة نقله للمساحة الفكرية الخليجية التي بدأت تلتمس طريقها إلى قارة المستقبل.

رغم أقدمية الحضور الخليجي في الساحل الإفريقي والتي تعود في عمومها إلى السبعينيات من القرن الماضي إلا أن تلك العلاقات شهدت تراجعاً ملحوظاً في حقبة التسعينيات لدرجة أن بعض النخب الإفريقية أطلقت عليها ((حقبة التقاطعات السياسية في الشرق الأوسط)) بعد الغزو العراقي لدولة الكويت وإدراك باقي دول الخليج العربي ضرورة تطوير مفهوم جديد للأمن القومي والإقليمي، ولم تكن إفريقيا في ذلك الوقت ضمن الأجندة السياسية الخليجية بالمعنى الذي نفهمه واقتصرت تلك العلاقات على التمثيل الدبلوماسي ((المتواضع)) وهذا ما يفسر وفقاً لوجهة نظر إفريقية تنامي ظاهرة الاغتراب الثقافي والفكري التي لعبت دوراً في تعزيز أسوار الحواجز النفسية بين المكون الإفريقي والخليجي.

أما اليوم فيرى المكون الإفريقي بشقيه ((السياسي والأمني)) أن الرؤية المستقبلية الخليجية للقارة الإفريقية لم تدركها دوائر صنع القرار السياسي الإفريقي إلا بعد تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن والتي تؤثر بطريقة أو بأخرى على الأمن القومي الخليجي وقناعة الأطراف الخليجية بأهمية دور إفريقيا في تعزيز ذلك الأمن، أضف إلى ذلك تنامي الصراع الدولي على السواحل الغربية والشرقية للقارة الإفريقية التي باتت أكثر انفتاحاً على بكين وموسكو.

ويكفي أن نرى الدور الذي لعبه ميخائيل بوغدانوف أحد أبرز الدبلوماسيين الروس للتقارب مع إحدى الدول الجزرية الإفريقية لإيجاد موطئ قدم لبلاده.

أما ما يتعلق بمنطقة الساحل التي شهدت مؤخراً تطورات مفصلية ستؤثر بشكل جوهري على النمط السياسي المستقبلي للدولة فهي تراقب عن كثب تطورات الصراع الدولي في الشرق والجنوب الإفريقي ولعل الأنظمة السياسية الحاكمة في تلك المنطقة أكثر إيماناً بالحكمة الإفريقية القائلة ((يمكنك إبعاد ما يجري خلفك ولكن لا يمكنك إبعاد ما يجري بداخلك)) وما يجري داخل القارة الإفريقية اليوم يستدعي الإدراك وسرعة التنفيذ، وهذا ما تحاول بعض الأطراف الدولية الفاعلة في القارة احتكاره، فنظراً للمكانة الدينية والثقافية والسياسية التي تحظى بها مالي إفريقياً وإدراك تلك الأطراف بأن باماكو هي بمثابة العمود الفقري لمحيطها الإقليمي، عملت تلك الأطراف على عرقلة مساعي الرئيس ((عاصيمي غويتا)) لإنعاش اقتصاد بلاده بدليل إيقاف صفقة ((كانكوموسى)) الشهيرة التي كانت تمثل طوق نجاة للاقتصاد المالي إلا أن الأموال لم تصل لخزينة الدولة المالية حتى اليوم وتبين بعد ذلك أن الأموال تم التحفظ عليها بالتنسيق مع أطراف إفريقية وجدت في رؤية ((باماكو)) المستقبلية لمنطقة الساحل تحريراً لواقع طابت نفساً باستمراره فأجمعت أمرها على إجهاض تلك الرؤية من خلال خلق حالة من التوجس بين قادة المجلس العسكري المالي والترويج بالتقارب بين وزير الدفاع ((ساديو كامارا)) ورئيس جهاز أمن الدولة ((موديبو كوني)) دون علم الرئيس في محاولة لشق الصف المالي من الداخل وتغذية الصراعات الأمنية في شمال البلاد.

يدرك قادة المجالس العسكرية في الساحل الإفريقي عموماً بأن نجاحهم إلى حد ما في تحجيم النفوذ الفرنسي وانتزاع قبول دولي وإقليمي وفرض مرحلة انتقالية قد تؤهلهم لحكم البلاد في ما بعد لا يعني استمرارهم على رأس السلطة، ولعل ما حدث في أكتوبر الماضي من محاولة استهداف محور((النفيس كيدال)) في مالي، و((أرييندا دوري)) في بوركينافاسو كفيل بتأكيد ذلك، ويعود ذلك برأيي إلى نجاح باريس في إعادة ترتيب شبكاتها الأمنية والتي باتت اليوم أكثر تنظيماً وأهمها ((شبكة باسولي)) نسبة لوزير الداخلية البوركيني الأسبق ((غبريال باسولي)) الذي بات يلعب اليوم دوراً مهماً داعماً لباريس للاحتفاظ بنفوذها، ويكفي بأنه تم اختياره ((فرنسياً)) باعتباره قناة خلفية في العديد من الملفات الأمنية الإفريقية.

إيماناً مني بأن مستقبل الحضور الخليجي في إفريقيا عامة وفي الساحل خاصة لن يتحقق إلا عبر التقارب الخليجي -الخليجي في كافة الملفات أرى ضرورة العمل على الآتي:

- إيجاد رؤية مشتركة بين أهم الشركات الخليجية الوطنية الساعية للاستثمار في النفط الإفريقي مثل ((قطر للبترول)) و((أرامكو)) السعودية و((أدنوك)) الإماراتية ولعل اختيار الأخيرة للمتخصص البوركيني ((سانوغو)) لتعزيز مبيعاتها هي مقدمة للانخراط في كافة دول الساحل.

- ربط المعاهد العلمية الممولة خليجياً مثل مركز الملك فيصل في النيجر ومعهد زايد التعليمي في مالي بالمؤسسات الأكاديمية الخليجية لتعزيز التقارب الثقافي بين الجانبين، ودعم عمل منظمة حماية التراث والمخطوطات النادرة المالية لما لها من أثر كبير في كسب القاعدة الشعبية الإفريقية.