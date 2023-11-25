الأدب الخطير!

خوان خوسيه مياس، أديب وروائي وقاصّ إسباني من مواليد العام 1946، يصنف باعتباره واحداً من أهم كتّاب الأدب الإسباني المعاصر، كان شاهداً على أحلك فترات إسبانيا عندما وقعت تحت حكم الديكتاتور فرانكو، ولمدة 30 عاماً، لكنه حين كتب الرواية رفض أن يحولها إلى وثيقة إدانة تاريخية تؤرخ لحقبة تاريخيّة معينة كغيره من الكتاب الذين تورطوا في هذا الفخ!

والفخ هو عدم الالتزام بهدف الأدب الذي وجدت الرواية لتحققه، فالرواية تختلف جذرياً عن كتاب التاريخ، والروائي ليس مؤرخاً ولا مصوراً فوتوغرافياً، لذلك لم يكتب روايات تحكي ما حدث في تلك السنوات الحالكة، لأنه كان يقظاً تماماً لمقدار الخطأ الذي وقع فيه عدد من معاصريه من الروائيين، ممن حولوا أنفسهم إلى كتاب تاريخ!

الأدب عند خوان خوسيه مياس ليس سرداً تفصيلياً للواقع بقدر ما هو تقديم واقع موازٍ باستخدام اللغة والخيال، فبدون اللغة والخيال ينتفي وجود الأدب تماماً، نحن نكتب أدباً على صورة قصص تفلسف الحياة والواقع عبر شخوص وعوالم وحبكات تسبر أغوار نفوسهم وتفكك ذاكرتهم، وما مروا به وما أثر فيهم، لكن الانتصار في نهاية الأمر للأدب الخالص وما على القارئ إلا أن يفهم ويقرأ ما بين السطور!

هذه وجهة نظر، قد يختلف معه فيها البعض، لكن بلا أدنى شك وبلا كثير جدال، فالأدب فن خطير الأثر في القارئ، وهو فن ممتع يقرأ للمتعة وللفائدة وشحذ الخيال وخلق الوعي ومضاعفة مستوياته، عبر أدباء عظام ولغة فخمة ذات معايير قياسية تتيح للأديب أن يقول في عشرات الصفحات ما يحتاج المؤرخ لمجلدات كي يصفه ويشرح تفاصيله ويقنع الناس بحدوثه فعلاً!

هذا هو سر الأدب، إنه يقنعك بنعومة شديدة، لذلك فالسلطة الرقابية الرسمية تتوجس خيفة من الروايات رغم أن الكثيرين يقللون من أهميتها وجدوى قراءتها، أفرأيت سلطة تصادر كتاباً في التاريخ أو كتاباً تافهاً أو بلا قيمة؟ الروايات منذ اخترعت وهي قنابل خطيرة تقدم على شكل قطع حلوى ملونة لا تنفجر إلا في عقل القارئ الفطن!