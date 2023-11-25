تايلانديون فرحون بالإفراج عن أقارب لهم

ظنت كيتيا توينغسينغ أن صديقها (28 عاماً) قُتِل في الحرب التي أقدمت عليها حركة ((حماس)) يوم السابع من أكتوبر 2023، لتفاجأ ليلة الجمعة بخبر لم تتوقعه، مفاده: هو ضمن رهائن تم الإفراج عنهم.

كان يشاي كالابات من بين نحو 240 أسيراً تقول السلطات الإسرائيلية إن ((حماس)) احتجزتهم خلال هجومها، ونقلتهم إلى قطاع غزة.

وبعد أسابيع من الحرب، توصّل الطرفان إلى هدنة لأربعة أيام يتخللها إطلاق ((حماس)) الأسرى لديها، لقاء تحرير إسرائيل فلسطينيين معتقلين في سجونها. دخل الاتفاق حيّز التنفيذ الجمعة الماضية، مع إفراج ((حماس)) عن 13 إسرائيلياً، وإطلاق تل أبيب سراح 39 فلسطينياً.

ومساء اليوم ذاته، أطلقت ((حماس)) سراح 10 تايلانديين، وفلبيني واحد، في ((بادرة)) من خارج الاتفاق الأساسي. كان صديق توينغسينغ من ضمن هؤلاء. وقالت ((لم أصدق عينيّ)) عندما رأيت صورة كالابات للمرة الأولى منذ أسابيع. وأضافت ((لقد تحدثت معه في الصباح (أمس)، وكان لا يزال يبتسم. وأخبرني أنه في أمان)).

وأكدت وزارة الخارجية التايلاندية، أن رعاياها الذين أطلق سراحهم ستتم إعادتهم إلى بلادهم ((في أقرب وقت ممكن)) بعد خضوعهم لفحوص طبية في إسرائيل. ولا يزال 20 تايلاندياً بين المحتجزين في غزة. وتلقت رونغارون ويتشانغوين خبر الإفراج عن شقيقها فيتون فوم (33 عاماً) في وقت مبكر. وصرحت: ((كنت سعيدة للغاية لأن آمالي كانت ضعيفة للغاية، ولكن فجأة ظهر الأمل)). تملكها الذهول عندما رأت صورة لأخيها الذي انتقل من مقاطعة نونغ بوا لام فو الشمالية الشرقية إلى إسرائيل قبل 5 سنوات للعمل في مزرعة للبطاطس.

وتابعت ((قمت بتكبير الصورة ووجدت أخي هناك))، موضحة ((لقد تحدثت إليه عير الفيديو، وكان وجهه سعيداً)). ونقلت عنه قوله، إنه ((لم يتعرض للتعذيب أو الاعتداء، وكان يتناول طعاماً جيداً. وقد تم الاعتناء به بشكل جيد للغاية)).

ويتشاي، مزارع رمّان يتحدر من مقاطعة روي إت في شرقي تايلاند، كان يعمل منذ 10 أشهر قرب حدود غزة، محاولاً كسب ما يكفي لإعالة أسرته.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز