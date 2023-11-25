«الهجرة غير الشرعية» انقسامات أوروبية في الرؤى والحلول

تعاني القارة العجوز، مع تنامي تدفقات المهاجرين غير النظاميين، يوماً تلو الآخر، لا سيما في ضوء تفاقم الصراعات والتوترات في العديد من دول العالم، خصوصاً في أفريقيا، الأمر الذي يزيد أعداد الفارين من أوضاع بلدانهم المزرية إلى أوروبا ((قارة الأحلام))، التي ترسو على سواحلها قوارب المهاجرين من شمال القارة السمراء، دون وجود اتفاق أوروبي على صيغة مشتركة للتعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، في ظل خلافات واسعة وانقسامات بين العديد من الحكومات، لا سيما بين الأكبر فيها، مثل: ألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، فضلاً عن بريطانيا.

في ضوء هكذا انقسامات، لم تفلح المساعي الأوروبية في التوصل إلى حلول مشتركة حول إيجاد مخرج لأزمة الهجرة غير النظامية، من شأنه معالجة المعضلة التي تواجه دول القارة العجوز التي تشكو من فقر بالأيدي العاملة المؤهلة في شتى المجالات والقطاعات.

وفيما تئن الاقتصادات الأوروبية تحت وطأة الضغوطات التي تفرضها الأزمات الجيوسياسية المتصاعدة، تزيد التدفقات الكثيفة للمهاجرين غير النظاميين الاختناق الأوروبي، كما تثير سجالات عدة بشأن تقاسم الأعباء، وهي المعضلة التي كانت حاضرة بقوة على طاولة ((قمة غرناطة))، أكتوبر الماضي، وما سبقها من لقاءات واجتماعات تحضيرية.

مع صعود أحزاب اليمين إلى سدة الحكم في عدد من الدول الأوروبية، سواء لجهة توليها أم حتى مشاركتها في الحكم، تظل أزمة المهاجرين غير النظاميين، ملفاً كبيراً للمساومات السياسية، التي تعمل على تأليب الرأي العام الأوروبي، نتيجة عوامل سياسية بحتة، بينما تتبنى دول وأحزاب أوروبية أخرى مواقف أقل تشدداً من اليمينيين، وهو مكمن الخلاف الأبرز حول طرق التعاطي مع الملف برمته.

وما بين إصرار بريطانيا، والنمسا، على نقل المهاجرين غير النظاميين، ودعم إيطاليا لاتفاق إنشاء مراكز لهم في ألبانيا، فضلاً عن المناقشات الفرنسية الداخلية حول قانون مثير للجدل، وصفه مراقبون بأنه محاولة طرد للاجئين، وغيرها من المواقف والأطروحات الأوروبية، ثمة زخم أوروبي واسع، يثير جدالاً كبيراً داخل وخارج القارة العجوز، حول التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، على ما لها من ارتباطات، وتشعبات، سياسية، واقتصادية، واجتماعية.

يأتي ذلك في وقت يعكس تعثر تطبيق الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تونس، لدعم الأخيرة في الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين، ليكون علامة أخرى واضحة على عمق التحديات التي تواجه الأوروبيين في التوصل إلى حلول عملية، ومباشرة، تمكنها من استيعاب أزمة الهجرة غير النظامية، بينما يدفع تصاعد المخاطر الجيوسياسية، واحتدام التأزمات الداخلية في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتيجة تدهور أوضاعها الداخلية، أو تأثرها بارتدادات الأزمات الخارجية، نحو تنامي معدلات الهجرة غير النظامية، بصورة كثيفة، تعرب حكومات القارة العجوز عن قلق متزايد، وتتقاذف المسؤولية فيما بينها.

تتبنى كل دولة أوروبية، على حدة، تصورات خاصة بشأن التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، بيد أنها ليست متطابقة بشكل واسع، الأمر الذي يحول دون ترجمة الزخم الحالي بشأن الملف إلى خلق اتجاه عام يمكن البناء عليه، للتعامل في ضوء اتفاقات ومواثيق دولية مختلفة.

ملف متشعب

من برلين، يصف مؤسس مركز ((بروجن)) للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، رضوان قاسم، في حديثه لـ((البيان))، ((الهجرة غير النظامية)) بالملف المتشعب بالنسبة للحكومات الأوروبية، لأسباب عدة، منها: ما هو داخلي (مرتبط بكل دولة على حدة، والظروف الخاصة بها)، وما هو متعلق بالاتحاد كتكتل، ومنها كذلك ما يتعلق بالعلاقات الخارجية، والوضع الدولي العام، مشدداً على أن كل تلك العوامل، دفعت إلى إخفاق الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى صيغة محددة للتعاطي مع هكذا ملف.

وينوه إلى تعارض الاتفاقات، والتشريعات المحلية، في بعض الأحيان، مع اتفاقات الاتحاد الأوروبي، وإن أجريت عليها بعض التعديلات، في وقت تبحث دول أوروبا عن حلول، كان آخرها ((قمة غرناطة))، لكنها لم تفلح في التوصل إلى حلول جذرية أو أقلها: عملية، ومنطقية (..).

ويضيف مؤسس ((بروجن)): ((يحوي الملف الكثير من التعقيدات، كالوضع الداخلي، المرتبط بتناقض توجهات الأحزاب الحاكمة ونظيرتها المعارضة، فضلاً عن الخلافات بين الدول الأوروبية ذاتها، منها: المتصلة بتوزيع الحصص، وحدود تحمل المسؤولية، وتقاسم الأعباء، والدول الأوروبية الصغيرة، المستفيدة مادياً عبر الضغط على مثيلاتها الغنية من بوابة ملف الهجرة غير النظامية (..))). إلى ذلك، تبدي بعض الحكومات الأوروبية رغبتها في دعم الهجرة ضمن ظروف معينة، بغية استقطاب الكفاءات من أصحاب المؤهلات والخبرات.

ويسقط قاسم المثال على ألمانيا، الاقتصاد الأوروبي الأكبر، كنموذج للخلافات الداخلية بين الحكومة والمعارضة، حيث النزعة المتطرفة لدى بعض الأحزاب بشأن استقبال اللاجئين، لا سيما التوظيف الدعائي لهذه النزعة للوصول إلى السلطة عبر طرح هكذا ملفات على الرأي العام، لكسب أصوات الناخبين.

بينما تدفع الأوضاع الاقتصادية المتردية، وكذلك الحروب، والكوارث الطبيعية، في دول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تزايد معدلات الهجرة غير النظامية إلى القارة الأوروبية، لا يعتقد مؤسس ((بروجن))، أن أوروبا قادرة على المواجهة الحقيقية لملف الهجرة غير النظامية، أو إيجاد حلول جذرية له، في ظل استمرار تدفق المهاجرين غير النظاميين إليها، دون اتفاق الحكومات الأوروبية على صيغة موحدة.

جزيرة لامبيدوزا

يظهر تقرير حديث صادر عن مركز ((المستقبل)) للأبحاث والدراسات المتقدمة، في أبوظبي، تنامي الهجرة غير النظامية، من خلال تدفق ما يقرب من 8500 شخص عبر البحر الأبيض المتوسط إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، التي يقطنها نحو 7000 إيطالي، ما يثير تخبطاً وخلافاً أوروبياً، على مستوى الحكومات والأحزاب المعارضة، حول إدارة الملف، وآلية تقاسم الأعباء.

إذ انقسمت الآراء الأوروبية تجاه تفاقم أزمة اللاجئين، لاسيما القادمين عبر جزيرة لامبيدوزا، حول الاستجابة لها والتعاطي معها، والموقف العام الخاص بتقاسم الأعباء، فلم تتوقف الأزمة عند حدود الجزيرة الإيطالية، بل امتدت إلى الحدود بين فرنسا وبريطانيا، وألمانيا وبولندا، بحسب التقرير.

النمو الحالي لمعدلات المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، يرجعه خبير الشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، في حديثه مع ((البيان)) إلى تفاقم الأزمات السياسية، والحروب والصراعات، في الشرق الأوسط، في القارة الأفريقية، علاوة على الأزمات الاقتصادية التي تعتري العديد من الدول فيها، وهي عوامل مثلت محفزاً أساسياً لتنامي موجات الهجرة غير النظامية إلى ((قارة الأحلام))، وأسهمت في زيادة حدة الأزمة في أوروبا.

ويضيف: أثر فشل الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي، ودول نامية، وأخرى أفريقية (بينها الاتفاق الأخير مع تونس)، على إحلال التنمية في تلك الدول بما يحد من موجات الهجرة غير النظامية، منوهاً أن السياسات فشلت لأسباب عدة، منها سعي الحكومات الأوروبية وراء مصالحها الخاصة في الاستيلاء على خيرات الدول الأفقر منها، الأمر الذي أتى بمردودات عكسية، زادت المصاعب الاقتصادية للدول النامية، ولم تستفد شعوبها عملياً من الاتفاقات المبرمة والمشروعات المعلنة. بالتالي، تواصلت تدفقات الهجرة غير النظامية على النحو الذي تشعر معها أوروبا بالمزيد من المخاطر والضغوطات.

ويضيء بركات على تداعيات الحرب الأوكرانية في مفاقمة الضغوطات على كاهل الحكومات الأوروبية، وتوظيف ملف المهاجرين غير النظاميين واللاجئين، كأداة فاعلة للتجاذبات السياسية، وسط تعقد الأوضاع الداخلية في دول أوروبية، وزيادة التحديات الاقتصادية فيها، علاوة على صعود أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا، ما عزز حالات الاستقطاب السياسي المتصلة بملف الهجرة غير النظامية، لاسيما مع استغلال الأوضاع الاقتصادية، والكلفة على الحكومات الأوروبية، الأمر الذي ولد خطابات متشددة ضد المهاجرين غير النظاميين.

يأتي ذلك في خط متواز مع انقسامات أوروبية واضحة بشأن آليات التعامل مع الملف، بما قاد إلى الإخفاق في التوصل لحلول جماعية من شأنها معالجة المخاطر والتعاطي معها في سياق القانون الدولي.

وينوه خبير الشؤون الأوروبية، في معرض حديثه لـ((البيان))، إلى أن ((السبب الرئيس وراء الخلافات الأوروبية - من بينها: التوترات بين ألمانيا وإيطاليا على سبيل المثال، وكذلك الخلاف البريطاني الفرنسي حول قوانين الهجرة -، إنما تأتي وسط اختلاف التوجهات والأيديولوجيات الخاصة بالأحزاب المهيمنة، بين أحزاب تتبنى خطاباً متشدداً، وأخرى أقل حدة)).

معدلات الهجرة

تكشف البيانات الصادرة عن وكالة ((حماية الحدود)) الأوروبية، التابعة للاتحاد الأوروبي، عن ارتفاع معدلات الهجرة غير النظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي بواقع 10 %، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتوضح أن غالبية المهاجرين غير النظاميين وصلوا أوروبا عبر مسارات البحر الأبيض المتوسط، وسجلت الوكالة 132370 محاولة وصول غير شرعية إلى القارة العجوز.

بينما تنوه تقديرات أخرى، إلى أن عدد الوافدين لأوروبا (من يونيو 2022، ولغاية مايو الماضي) بلغ 136 ألفاً، وبلغ عددهم في إيطاليا وحدها، عبر ((المتوسط))، منذ يناير وحتى سبتمبر الماضيين 130 ألفاً.

تغلف الخلافات الداخلية، المشهد الأوروبي، كما تقوض مشروعات هادفة، تسعى لتبني رؤية جماعية مشتركة، تقدم حلاً مستداماً لهذه المعضلة، المتمثل في حاجة أوروبا للأيدي العاملة في مجالات وقطاعات شتى، وفي مدى تأزمها ومعاناتها مع تدفقات المهاجرين غير النظاميين.

هذا ما يصرح به لـ((البيان))، من باريس، الكاتب والمحلل السياسي، نزار الجليدي، حيث يقول: إن خلافات الاتحاد الأوروبي حول مسألة الهجرة غير النظامية لا تنتهي، بل تزداد شقوقاً.

ويفيد: دول الاتحاد الأوروبي لا تتوافق تماماً مع فرنسا في طرحها الجديد، كونه مشروعاً عنصرياً، يغلب عليه الطابع السياسي بامتياز، ويهدف إلى تصفية قضية الهجرة غير النظامية إلى أوروبا. فيما يختلف الأوروبيون حول آليات التعاطي مع ((مراكب الموت)) القادمة عبر البحر الأبيض المتوسط، حاملة على متنها أفارقة حالمين وطامعين في الولوج للقارة العجوز.

يتضمن مشروع القانون الفرنسي، المثير للجدل، تسهيل إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، خصوصاً الذين ارتكبوا جنحاً، من خلال تقليص فرص استئنافات الأحكام الصادرة أمام المحاكم الفرنسية.

وهو القانون الذي سبق أن وعد به الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إبان حملته الانتخابية عام 2022، إذ تم تقديمه في فبراير الماضي، لمناقشته في البرلمان، قبل أن يتم إرجائه نتيجة الاحتجاجات الكبيرة التي شغلت الرأي العام الفرنسي حول خطة ((إصلاح قانون التقاعد)). ويلفت الجليدي إلى الخلافات بين ألمانيا وفرنسا، ومعهما إيطاليا، كونها الوجهة الأولى للمهاجرين غير النظاميين عبر جزيرة لامبيدوزا، والأكثر تضرراً.

بينما يختلف الأوروبيون في تحديد أطر التعامل مع جهات المصدر، وقضايا التنمية في أفريقيا، في وقت ((تغض أوروبا طرفها عن حقيقة مفادها بأنها مجتمع هرِم، واقتصاد مكبل، يحتاج إلى يد عاملة، ونمو ديمغرافي))، بحسب الجليدي.

فيما يخص التعامل مع الجهات المصدرة، يشار هنا إلى الاتفاق الذي لم يكتب له النجاح عملياً، الذي أعلنه الاتحاد الأوروبي، يوليو الماضي مع تونس، الذي يسعى لوقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، بحيث تحصل تونس، بموجب الاتفاق على 105 ملايين يورو، تخصص لملف الهجرة غير النظامية، علاوة على دعم أوروبي بـ150 مليوناً، تدخل إلى موازنة الدولة التونسية، مع إمكانية منح قروض طويلة الأجل تصل لـ900 مليون.

بيد أن الاتفاق واجه عقبات عدة، في سياق آخر، تم ربط تعثر تحقيق الاتفاق الأوروبي - التونسي، بمواقف الحكومة التونسية من اشتراطات صندوق النقد الدولي.

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