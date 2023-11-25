مصدر سوداني لـ «البيان»: تقدم في مفاوضات جدة

كشف مصدر سوداني مطّلع، أمس، عن ((تقدّم جيد)) في مفاوضات جدة، بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، برعاية سعودية أمريكية ، وقال المصدر في تصريح مقتضب لـ((البيان))، إن وفدا التفاوض، يعملان بشكل متواصل، على إنهاء الملفات المتعلقة ببناء الثقة، وإزالة العوائق التي تعترض تنفيذ الالتزامات، تمهيداً لإعلان وقف إطلاق نار، قصير المدى للأغراض الإنسانية، وأضاف: ((هناك تقدّم جيد))، دون أن يفصح المصدر عن ماهية هذا التقدّم.

وفي الميدان، كثّف سلاح جو الجيش السوداني، غاراته ضد أهداف تابعة لقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من الخرطوم، بينما شهدت جبهات أخرى في مدن العاصمة الثلاث، اشتباكات عنيفة، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، والخفيفة، فيما دوت أصوات انفجارات قوية ناحية الأحياء الشرقية لمدينة الخرطوم، لا سيما منطقة البراري، وبالقرب من جسر المنشية (الرابط بين الخرطوم ومنطقة شرق النيل). كما تجدد القصف المدفعي العنيف، وسط وغرب الخرطوم، وشوهدت سحب دخان تتصاعد في سماء تلك المناطق.

وفي أم درمان، تبادل الطرفان المتحاربان، القصف المدفعي العنيف جنوبي المدينة، وأفاد شهود لـ((البيان))، بأنهم سمعوا أصوات اشتباكات في بعض الأحياء القديمة، الواقعة شمال سلاح المهندسين، لا سيما بانت، والعبّاسية، والموردة، وأكدوا سقوط مقذوفات، بصورة عشوائية في منطقة الفتيحاب، القريبة من قيادة سلاح المهندسين. وفي ظل استمرار الاقتتال في العاصمة الخرطوم، وإقليمي دارفور، وكردفان، تتفاقم، بشكل يومي، معاناة المدنيين الإنسانية، المتمثلة في نقص الغذاء، وشحّ الدواء، فضلاً عن انعدام الخدمات الأساسية لملايين النازحين. في وقت يتبادل الطرفان الاتهامات بعرقلة وصول المساعدات لمستحقيها، إذ يحمّل الجيش، ((الدعم السريع))، مسؤولية قطع خطوط الإمداد، وقفل مسارات الإغاثة، بينما ترد القوات، على الجيش، وضعه العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أكثر عن 6 ملايين مدني سوداني، باتو على بعد خطوة واحدة من المجاعة، فيما يواجه 20 مليوناً آخرون خطر الجوع، بسبب الحرب المسعورة، كما أفادت الأمم المتحدة بأن التقديرات تدلل على أن أكثر عن 3 ملايين، معرضون لخطر الإصابة بـ((الكوليرا)) بحلول ديسمبر المقبل، بعد إعلان تفشي الوباء في أنحاء البلاد كافة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز