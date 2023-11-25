سكان جنوب لبنان: لن نغادر رغم الدمار

بعد نزوح امتد لأسابيع، عاد عبدالله عبدالله بلهفة إلى قريته عيترون الحدودية في جنوب لبنان، ليجد فجوات ضخمة خرقت جدران منزله، وأشجار حديقته أتت عليها النيران، فيما انتشرت شظايا القذائف من حولها.

يعجز عبدالله (50 عاماً) عن التعبير عن حزنه، إذ لم تقتصر الأضرار على منزله المؤلف من طبقتين، بل طالت أيضاً مصدرَي رزقه: جراره الزراعي والحافلة التي كان ينقل على متنها طلاب إحدى مدارس المنطقة. يقول الرجل، وهو أب لستة أبناء أكبرهم طالب جامعي، ((أي كلمات يمكن أن أقول؟ اعتدنا استهداف إسرائيل لمنازلنا)). يضع عبدالله يديه في جيبي بنطاله، ينظر من حوله بحسرة، ويردد ((الجرار الزراعي تدمّر، والحافلة أيضاً، وهذا منزلي وقد انهارت أجزاء أساسية منه)).

عودة حذرة

سيعود عبدالله مرغماً إلى المنطقة التي نزح إليها بعد بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل تزامناً مع الحرب في غزة.

مثله، عاد سكان لتفقد منازلهم وممتلكاتهم على وقع تحليق طائرات الاستطلاع، لكن كثراً لا يريدون البقاء خشية من استئناف القصف المتبادل بعد انتهاء هدنة الأيام الأربعة.

في بلدة ميس الجبل، تنفست فاطمة طه (55 عاماً) الصعداء حين وجدت أن الأضرار الناتجة عن قصف قريب اقتصرت على زجاج نوافذ منزلها. وتقول ((عدنا إلى هنا حين أعلنوا الهدنة، لكن العالم كلها خائفة، وهناك بيوت دُمِّرت)).

وتضيف ((البعض عاد فقط من أجل موسم قطاف الزيتون، لكنهم قد لا يبقون هنا)) خشية من تجدد القصف. في غالبية القرى والبلدات، رفعت السلطات المحلية لافتات تحذر المواطنين من سلوك طرق مواجهة لمواقع الجيش الإسرائيلي على الجانب الآخر من الحدود، وأخرى تنصح المزارعين بتجنب قطاف الزيتون خصوصاً في الحقول القريبة من الحدود وخشية من آثار قصف بالقنابل الفوسفورية شنته القوات الإسرائيلية على المنطقة، وفق سكان.

لن أغادر

في بلدة كفركلا الحدودية، عاد حسين شيت لساعات معدودة لتفقد منزله وأخذ ما يحتاج منه، خشية من استئناف التصعيد بمجرد انتهاء الهدنة. ويقول ((سنأخذ بعض الحاجيات ونغادر ليومين لننتظر ماذا تحمل لنا الأيام المقبلة)).

وعلى وقع هدير طائرات الاستطلاع، ينظف يحيى أحمد (62 عاماً) آثار الأضرار التي طالت استراحته التي تبعد أمتاراً فقط عن الجدار الحدودي في كفركلا. ويجزم بالقول ((لم أغادر ولن أغادر. هذا بلدنا)).

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