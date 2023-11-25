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هجوم بمسيّرة على سفينة يملكها إسرائيلي

11/25/2023 7:41:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعرضت سفينة حاويات، مملوكة لملياردير إسرائيلي، لهجوم بطائرة مسيّرة، في المحيط الهندي، بحسب ما أفاد مسؤول دفاعي أمريكي.

وقال المسؤول الأمريكي، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن السفينة التي ترفع علم مالطا، استهدفت بطائرة مسيّرة، مفخخة، وذلك خلال وجودها في المياه الدولية وسط المحيط الهندي.

وتابع: انفجرت الطائرة المسيّرة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالسفينة، دون وقوع إصابات بين أي من أفراد طاقمها. وقال المسؤول الأمريكي: ((نواصل مراقبة الوضع من كثب)).

في السياق، أكدت وسائل إعلام لبنانية، قريبة من ((حزب الله))، أمس، أن السفينة الإسرائيلية، تم استهدافها في المحيط الهندي، مستشهدةً على ذلك بمصادر مجهولة، حيث يربط خبراء أن الاستهداف على صلة وثيقة بحرب غزة المتوقفة مؤقتاً بين ((حماس)) وإسرائيل.

ولم تستجب شركة (سي.إم.إيه-سي.جي.إم)، وهي شركة شحن كبرى، مقرها مرسيليا الفرنسية، لطلب للتعليق حتى اللحظة. إذ أحالت الشركة الأسئلة إلى الشركة مالكة السفينة ذاتها، ((إيسترن باسيفيك)) للشحن، ومقرها سنغافورة.

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