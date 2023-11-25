ماجد بن سعود يطّلع على نشاطات الملتقى الشبابي في أم القيوين

زار الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، الملتقى الشبابي الذي نظمه مجلس أم القيوين للشباب تحت عنوان ((منطقة الشباب)) في قاعة الاتحاد للمناسبات بالإمارة.

وأشاد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا ببرامج وفعاليات الملتقى الذي ساهم في تبادل المعارف والخبرات وتوليد أفكار إبداعية شبابية مبتكرة من مختلف إمارات الدولة تستشرف مستقبل غدٍ أفضل للشباب والمجتمعات الإنسانية ككل، مثنياً على جهود أعضاء مجلس أم القيوين للشباب والقائمين على الملتقى.

وأكد رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين أهمية تسخير الطاقات الشبابية وتوجيه إبداعاتهم والاستفادة من قدراتهم وابتكاراتهم ليكون لهم دور كبير في عملية تصميم مستقبل الإمارات، مؤكداً أن شباب الإمارات صنعوا الفارق وحققوا الإنجاز في كل المسؤوليات التي تولوها وكانوا دوماً على قدر الثقة التي وضعتها فيهم القيادة الرشيدة.

وتضمن الملتقى - الذي استمر يومين - العديد من الفعاليات والبرامج والورش التدريبية بمشاركة نخبة من شباب الوطن، بالإضافة إلى تنظيم مناظرة شبابية حول الألعاب الإلكترونية ومعرفة إيجابياتها وسلبياتها على الفرد والمجتمع. وعلى هامش هذه الفعاليات، شاركت دائرة السياحة والآثار بتنظيم معرض للقطع الأثرية يهدف إلى نشر الوعي الثقافي والأثري لدى الشباب وتعزيز الهوية التاريخية والحضارية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز