العين تكتحل فرحاً بالأعراس الجماعية وسط مراسم تراثية أصيلة

تتألق مدينة العين فرحاً بالأعراس الجماعية باعتبارها تجسيداً لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وقيادة الإمارات الرشيدة، بما فيها من مراسم بهجة وتراث متوارث يعبق بروح الأصالة.

وثمن مسؤولون في منطقة العين الأعراس الجماعية، التي يتم تنظيمها بشكل منتظم في العين من جانب مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة.

وأكدوا أن تلك الأعراس تخفف تكاليف الزواج عن كاهل الشباب، وتحقق استقرارهم الأسري والاجتماعي، وتبعدهم عن مظاهر الإسراف والبذخ والمباهاة في إقامة حفلات الزواج، وتجنب المظاهر الزائفة، التي تدفع فئة من الشباب للاقتراض من البنوك.

رؤية وأهداف

وأوضح حمد بن سهيل الخييلي مؤسس مركز سهيل بن عويضة الخييلي الإسلامي والثقافي أن الأعراس الجماعية تجسد فعلياً رؤية القيادة الرشيدة في الدولة، التي تستهدف توفير أفضل سبل الرفاهية والحياة المستقرة لأبناء الوطن في مختلف إمارات الدولة. وتابع: ((يجسد حرص مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة على تنظيم الأعراس الجماعية في منطقة العين، رؤية المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تشجيعه على إقامة الأعراس الجماعية، بما ينسجم أيضاً مع أهدافها، التي ترمي إلى التخفيف من أعباء وتكاليف الزواج على الشباب، وتشجيعهم على الارتباط من بنات الوطن لتحقيق الاستقرار، والبعد عن مظاهر الإسراف والبذخ والمباهاة في إقامة حفلات الزواج)). ولفت إلى أن تنظيم الأعراس الجماعية يأتي من باب المسؤولية المجتمعية والوطنية، حيث تجسد بعداً تراثياً جميلاً ومتوارثاً منذ زمن بعيد يعبق بروح الأصالة.

وأشاد الشيخ محمد بالركاض العامري، عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي بالجهود الرائدة، التي تبذلها مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، في تنظيم الأعراس الجماعية، التي تسهم في دعم شباب الوطن، وتعزز أواصر الترابط والتماسك في مجتمع الإمارات. وتابع: ((كما تأخذ الأعراس الجماعية بيد الشباب المواطنين، وتشجعهم على بدء حياة جديدة سعيدة، وبناء أسر متماسكة قوية تكون عماداً لوطننا الغالي والمعطاء، الذي لا يبخل على أبنائه، ويضعهم في مقدمة أولوياته)).

مستقبل زاهر

من جانبه أفاد الشيخ الدكتور سالم محمد بالركاض العامري، عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان بأن القيادة الرشيدة لا تدخر جهداً في سبيل إسعاد شباب الوطن ودعمهم بكل الوسائل التي تكفل لهم حياة رغيدة ومستقرة.

وأردف: ((إن الأعراس الجماعية في الإمارات أثبتت نجاحها، كونها أسهمت في تشجيع المواطنين على الزواج، وقللت من تكاليف الزواج)).مركز أبوظبي للغة العربية يعتزم إصدار أعمال الدورة الثالثة لبرنامج المنح البحثية ال

مبادراتوفي سياق متصل أوضح الدكتور أحمد عبيد الظاهري، مدير هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مركز العين أن مثل هذه المبادرات من شأنها أن تسهم في تخفيف تكاليف الزواج عن كاهل الشباب، وتحقيق استقرارهم الأسري والاجتماعي.

وذكر أن الاهتمام بالأسرة واستقرارها ضرورة وطنية باعتبارها ركيزة أساسية في بناء المجتمع وازدهاره وقيادتنا الرشيدة تشجع على إقامة وتنظيم الأعراس الجماعية، لا سيما أنها تحظى بمشاركة متزايدة من الشباب والشابات،حيث توفر عليهم الكثير من المتطلبات.

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