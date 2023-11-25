«أديف 2023» يستشرف مستقبل قطاع الأغذية والمشروبات

يستضيف معرض أبوظبي الدولي للأغذية ((أديف 2023)) روّاد العالم في قطاع الأغذية والمشروبات في الفترة من غد وحتى 29 نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويشكّل فرصة لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والابتكارات الغذائية، إضافةً إلى توفير منصة مثالية للقاء الشركات والأعمال في قطاع الأغذية والمشروبات.

ويستقطب المعرض 1300 علامة تجارية مشاركة إلى جانب 26 جناحاً دولياً، مع استضافة 260 من المشترين الدوليين الذين جرى اختيارهم بعناية.

وتنظم مجموعة ((أدنيك)) معرض أبوظبي الدولي للأغذية بشراكة استراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حيث يهدف المعرض في دورته لعام 2023 إلى تسليط الضوء على النمو الكبير الذي حقّقه قطاع الأغذية الوطنية، إضافة إلى استكشاف أحدث الابتكارات والاتجاهات المستقبلية والدولية في هذا القطاع الحيوي.ويشكل ((أديف 2023)) الذي يمتد على مساحة تصل إلى 28 ألفاً و465 متراً مربعاً فرصة مثالية للزوار للمشاركة في مجموعة متنوعة من الفعاليات المصاحبة التي تسلّط الضوء على ثراء وتنوع قطاع صناعة الأغذية والمشروبات العالمي. ويوفر المعرض ضمن برنامج المشترين الدولي مساحة حصرية للمشترين والموردين من الفئة الأولى، والتي تتيح لهم التواصل وتكوين شراكات مجدية وفاعلة.

إضافة إلى ذلك، سيتمّ تنظيم مؤتمر أديف الذي يمكن للمشاركين حضوره مجاناً، والذي سيوفّر معلومات قيّمة من أكثر من 30 متحدثاً من الخبراء في القطاع، تتناول موضوعات مهمة مثل الشبكات الغذائية المُستدامة، والسلامة الغذائية، والممارسات الزراعية.

وخصصت منطقة الشركات الناشئة في معرض ((أديف 2023)) لرواد الأعمال الناشئين لعرض أحدث ابتكاراتهم، حيث تم تصميم هذه المنطقة لدعم الشركات الناشئة ومساعدتها على الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية والإقليمية.

كذلك، ستحتفي جوائز أديف للابتكار بالمنتجات والمبادرات الرائدة في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات، حيث سيتم تكريم أصحاب الإنجازات في مجالَي التنمية المستدامة والابتكار التكنولوجي.

ويتضمن معرض ((أديف 2023)) برنامجاً حافلاً من الفعاليات المتنوعة وأهمها معرض الذواقة العالمي الذي يقدم للزوار فرصة لتجربة النكهات العالمية المتميزة احتفاءً بالذوق والاستدامة في عالم الطهي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز