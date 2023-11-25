«كهرباء دبي» تخرّج الدفعة 3 من «شباب الطاقة النظيفة»

اختتم مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي الدفعة الثالثة من برنامج ((شباب الطاقة النظيفة)) الهادف إلى تطوير معارف وخبرات قادة الطاقة الشباب في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة وريادة الأعمال، وتحفيز مشاركتهم في تسريع عجلة العمل المناخي.

وشهدت الدفعة الثالثة من البرنامج تخريج 25 منتسباً من المواهب وقادة الطاقة الشباب من مختلف جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة. وجرى عرض المشاريع المبتكرة التي قدمها الخريجون في الدورة الأولى من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للطاقة الشمسية الذي نظمته الهيئة في مركز دبي التجاري العالمي على مدار أربعة أيام.

وفي حفل تكريم الخريجين، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: ((نلتزم بتمكين الشباب وصقل معارفهم وتشجيعهم على العمل في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ليكونوا شركاء فاعلين في إحداث التغيير الإيجابي، وتسريع انتقال الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني.

ونهدف من خلال مركز الابتكار إلى تطوير قدرات الجيل المقبل من المبتكرين والخبراء في مجال تقنيات الطاقة النظيفة مع التركيز على تنمية المواهب الوطنية وتعزيزها، بما يدعم استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي.

وقد بات المركز منصة عالمية لابتكارات الطاقة المتجددة والنظيفة وشريكاً أساسياً في صوغ مستقبل الطاقة المستدامة على مستوى العالم)).

وقال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: ((يندرج برنامج شباب الطاقة النظيفة ضمن البرامج والدورات التدريبية والفعاليات التي ينظمها مركز الابتكار لتحفيز الشباب على استثمار الابتكار والتقنيات الإحلالية لإيجاد حلول للتحديات الحالية والمستقبلية، والمساهمة في ضمان مستقبل أكثر استدامة)).

ويشتمل برنامج ((شباب الطاقة النظيفة)) على باقة متنوعة من ورش العمل التدريبية والجلسات التعليمية المتخصصة والزيارات الميدانية بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمختصين، من العديد من المؤسسات والجامعات والشركات الناشئة والمؤسسات المحلية والعالمية.

ويستقطب البرنامج خريجي الجامعات أو ممن يدرسون في المرحلة الجامعية في عدد من المؤسسات الأكاديمية المعتمدة من شتى جامعات دولة الإمارات في مجالات الهندسة أو العلوم، ممن تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاماً. وقد وصل إجمالي خريجي البرنامج إلى 75 منتسباً على مدار دفعاته الثلاث.

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